Nuet deixa EUiA després de la polèmica per anar a les generals amb ERC

El diputat d'ERC al Congrés i fins ara coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha anunciat aquest dilluns que renuncia al seu càrrec en la direcció d'EUiA i abandona la seva militància en el partit.









En una carta adreçada a la militància i als òrgans de direcció d'EUiA, Nuet ha explicat que set anys després d'accedir al càrrec de coordinador general "ha arribat l'hora de deixar-ho" i que també deixa la militància per centrar-se en la seva tasca com a diputat al Congrés, tot i que espera reprendre en un futur.





"En el futur immediat penso dedicar-me a les tasques derivades de la meva responsabilitat com a diputat al Congrés i en els partits en què milito i per facilitar les tasques i fer compatibles les contradiccions que aquestes generen crec millor no només deixar les meves responsabilitats a EUiA, sinó també la pròpia militància en l'organització, esperant en un futur proper poder-horeprendre", ha argumentat.





Aquest dilluns al matí ha signat la convocatòria d'un Consell Nacional del partit per al divendres 14 de juny, ja que creu necessari valorar les eleccions generals, municipals i europees, i renovar la direcció, de manera que quan s'esculli la nova direcció de la formació la seva renúncia com a coordinador general es farà efectiva.





Nuet ha afirmat que volia presentar la seva renúncia com a coordinador abans, però "per raons de seguretat jurídica i per assegurar el correcte funcionament orgànic i fer un traspàs ordenat de funcions" ha ajornat la seva decisió fins aquest dilluns.





Ha sostingut que l'esquerra transformadora en pocs anys ha tocat el cel i alhora ha entrat en una crisi profunda: "Les causes són diverses i les meves decisions segur que també han contribuït als encerts i a les equivocacions".





Per això, considera que ara és el moment de repensar aquest espai a través del debat col·lectiu i ha avisat que cap projecte transformador pot avançar si es construeix sobre "lideratges unipersonals que substitueixen el funcionament democràtic per adhesions acrítiques".