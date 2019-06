Cada any es diagnostica glaucoma congènit a 40 nens a Espanya

A Espanya són diagnosticats de glaucoma congènit 40 nens cada any i, sense el tractament i el control adequats, podrien patir una pèrdua severa i irreversible de visió.









Per això, l'Associació de Glaucoma per Afectats i Familiars (AGAF) i el Reial Patronat sobre Discapacitat organitzen el proper 8 de juny a Madrid la II Trobada Nacional de Glaucoma congènit per visibilitzar aquesta malaltia infantil poc coneguda i fomentar la seva investigació.





Un dels objectius d'aquesta cita mèdic-científica és destacar la importància del diagnòstic precoç del glaucoma congènit perquè un tractament correcte en els primers estadis de la malaltia pot frenar la seva progressió.





No obstant això, atès que sol aparèixer en les primeres fases de vida dels nens, solen ser els pares els que noten els seus símptomes més comuns: opacitat de la còrnia, molèstia amb la llum (fotofòbia), llagrimeig (Epífora) i tendència a tenir les parpelles tancats (blefaroespasme).





Davant d'aquests símptomes cal acudir a un oftalmòleg, ja que una revisió a temps pot ser fonamental per a frenar el seu desenvolupament. El Glaucoma congènit es detecta a través d'un examen ocular complet que en nadons i menors de tres anys sol realitzar-se en quiròfan després de sedar al petit per realitzar-lo.





Un cop diagnosticat cal recórrer a la cirurgia com més aviat millor per reduir la pressió ocular i, d'aquesta manera, disminuir el dany al nervi òptic de manera que el nen pot tenir una millor visió si és diagnosticat a temps.





"Més enllà de si la cirurgia és un èxit o no, el glaucoma congènit dura tota la vida i cal que tots els afectats entenguin la importància de sotmetre a revisions periòdiques per portar un correcte control de la malaltia", ha explicat la presidenta de AGAF, Delfina Balonga.





Actualment es calcula que 1 de cada 10.000 nounats a Espanya pateix aquesta malaltia ocular encara detectada a temps i amb un tractament adequat cada vegada són més les persones que aconsegueixen un bon control de la pressió i uns nervis òptics estables pel que el camp visual no es veu tan afectat.