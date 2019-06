El Suprem estudia si es paralitza l'exhumació de Franco

Una Sala integrada per cinc magistrats del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem es reuneix el dimarts 4 de juny per estudiar si paralitzen l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos prevista per l'Executiu de Pedro Sánchez per al proper 10 de juny.









Aquesta possibilitat s'ha sol·licitat com a mesura cautelar en els quatre recursos presentats contra la iniciativa del Govern per la família Franco, La Fundació Francisco Franco, la comunitat Benedictina a Cuelgamuros i l'Associació de Defensa del Valle de los Caigudos.





El tribunal que veurà aquest assumpte, la Secció Quarta del Contenciós del Suprem, estarà presidit per Jorge Rodríguez Zapata a qui s'afegeixen els magistrats Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas i Antonio-Jesús Fonseca-Herrero, que podrien decantar-se per suspendre els treballs a la Vall tot esperant que es resolgui sobre el fons de l'assumpte.





Els recursos s'han presentat contra l'acord pel qual el passat 15 de febrer el Consell de Ministres va autoritzar l'execució de l'exhumació, sempre que la família del dictador accedís a triar una ubicació diferent de la cripta de la Catedral de l'Almudena per inhumar de nou les restes del seu avi.





Davant la negativa de la família de renunciar de moment a enterrar Franco a la sepultura que posseeixen a perpetuïtat a la cripta de l'Almudena, un lloc que el Govern considera inadequat per la seva situació tan cèntrica i el seu interès turístic, l'Executiu va aprovar posteriorment, el 15 de març, un altre acord pel qual decidia reinhumar les restes del dictador al cementiri del Pardo-Mingorrubio i fixava pel 10 de juny la data dels treballs d'inhumació.





Per procedir a l'exhumació, el Govern sol·licitaria el corresponent permís eclesiàstic i si no ho obtingués -fins al moment el prior de l'abadia benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos s'ha negat, i de fet ha també ha acudit al Suprem a demanar que es paralitzi la exhumación- sol·licitarà una autorització judicial. Només amb algun d'aquests dos permisos, accedirà a la Basílica a exhumar Franco.





D'altra banda, la Família acusa també Govern de "mentir" quan interpreta que la família ha renunciat a assenyalar un lloc alternatiu a la cripta de l'Almudena per a la inhumació. En un dels seus escrits d'ampliació del recurs inicial -han presentat diversos- recorden que ja van enviar un escrit al Govern pel qual deixaven constància que, en el cas que el Suprem desestimés el seu recurs, accedirien a assenyalar una ubicació alternativa a La Almudena i demanaven que se'ls donés un termini raonable per prendre la decisió.