Ona Carbonell lidera la collita de vuit medalles en les World Series de Barcelona

La selecció espanyola de natació artística ha tancat la vuitena cita de les FINA World Series 2019, que s'han disputat a Barcelona, amb la consecució de vuit medalles, i ha aconseguit podi en totes les proves en les quals ha participat i amb una medalla d'or per a Ona Carbonell amb el seu homenatge a Nelson Mandela en el solo tècnic.





La líder del combinat nacional ha sorprès amb el seu innovador exercici en el qual dona forma a l'aigua a un discurs del líder sud-africà Nelson Mandela, en una oda als valors de l'esport amb una suau base musical que ha agradat als jutges de la FINA. La catalana ha aconseguit una puntuació de 90.0730 punts, superant la ucraïnesa Marta Fiedina i la britànica Kate Shortman.





Carbonell, que prepara l'assalt final en les World Series a Budapest, que comencen el 14 de juny, així com als Mundials del mes de juny a Gwangju (Corea del Sud), no ha format part del solo lliure però sí que ha presentat la peça homenatge a Mandela, Premi Nobel de la Pau, que portarà a aquestes cites i que li ha valgut per ser l'única a superar la barrera dels 90 punts.





No obstant això, en els duos, la parella espanyola s'ha vist condemnada a quedar per darrere d'Ucraïna, una de les potències emergents que a dia d'avui està per sobre d'Espanya. En el lliure, Ona Carbonell i Paula Ramírez han aconseguit la medalla de plata amb 90.3000 punts, per darrere dels 93.1000 d'Ucraïna, amb Fiedina i amb Anastasiya Savchuk, mentre que França ha aconseguit el bronze.





En el duo tècnic, la parella espanyola ha estat formada per Paula Ramírez i Sara Saldaña, que han aconseguit 86.8509 punts per sumar una altra plata, una altra vegada per darrere, i a molta distància, dels 91.0077 punts d'Ucraïna i amb la parella francesa, bronze.





Els duos mixts, amb menys presència de països competint a l'aigua, han permès a Pau Ribes i Emma García sumar un bronze en la modalitat de tècnic, per darrere dels Estats Units, plata, i de Rússia, or, mentre que en la rutina lliure, la parella espanyola ha sumat un altre bronze, per darrere de Rússia i Itàlia.