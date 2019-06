Trump comença la visita d'Estat al Regne Unit envoltat de polèmica

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha iniciat aquest dilluns la seva visita d'Estat al Regne Unit i, coincidint amb l'aterratge de l'Air Force One, ha publicat un tuit en què respon a les crítiques de l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, descrivint-lo com "un cas perdut".









Khan, membre del Partit Laborista, va comparar aquest diumenge el llenguatge utilitzat per Trump i altres líders ultradretans amb el que van utilitzar "els feixistes del segle XX". L'alcalde londinenc va incloure en un mateix grup l'hongarès Viktor Orbán, l'italià Matteo Salvini, la francesa Marine Le Pen i el britànic Nigel Farage.





Trump li ha respost a través de Twitter, poc abans de l'aterratge de l'Air Force One al Regne Unit: "Sadiq Khan, que segons expliquen tots ha fet una feina terrible com a alcalde de Londres, ha estat absurdament maleducat" amb el líder de l'"aliat més important" que té el Regne Unit, ha declarat el mandatari nord-americà.





"És un cas perdut que hauria de centrar-se en la delinqüència de Londres i no en mi", ha afegit Trump, que espera ser, "en qualsevol cas", "un gran amic" del Regne Unit.





La visita d'Estat, que s'allargarà fins aquest dimecres, arriba precedida de la polèmica per les paraules de Trump en suport de l'exministre d'Exteriors Boris Johnson, de qui va dir que seria un líder "excellent", i per la seva crida perquè Farage fos inclòs en les negociacions amb la UE després de la victòria del Partit del Brexit en les eleccions europees.





La primera ministra sortint, Theresa May, ha optat en canvi per esquivar les polèmiques i en un comunicat publicat abans de la visita ha destacat que és "una setmana important" i una "oportunitat" per estrényer llaços. "Fem més junts que qualsevol altre país del món", ha destacat.





El president dels Estats Units, que viatja acompanyat de la seva esposa, Melania Trump, serà rebut per la reina, Isabel II, i altres membres de la família real britànica, encara que no s'allotjarà al Palau de Buckingham com sol ser tradició sinó a la residència de l'ambaixador dels Estats Units a Regent's Park.