Les universitats catalanes llancen un crit desesperat al Govern per l'asfíxia financera

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha alertat aquest dilluns de la "greu situació financera" de les universitats públiques catalanes, ha reclamat una revisió del model de finançament i ha demanat a la Generalitat decisions reals i efectives.









En un comunicat, quatre dies després que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) alertés que la institució està en una "situació límit", ha assenyalat que el model de finançament de les universitats públiques és un llast per al futur del sistema i que cal finalitzar el procés de revisió iniciat el 2017.





La ACUP ha assenyalat que, tot i les restriccions pressupostàries que han patit, les universitats han assumit la seva responsabilitat i garantit l'equilibri pressupostari, i ha remarcat que el finançament actual és inferior a la de fa una dècada: "Cosa que és insostenible".





Ha subratllat que amb un finançament adequat les universitats podrien mantenir i enfortir la seva qualitat i prestigi en recerca, docència i transferència de coneixement, i ha remarcat que els centres volen continuar sent "institucions de referència".





La ACUP ha reivindicat el paper de les universitats públiques catalanes per a la construcció d'una societat més justa, democràtica, responsable i socialment compromesa, i ha mostrat el convenciment que l'actual model de finançament "entorpeix aquesta noble missió universitària".





Per això, ha reclamat a la Generalitat que prengui "decisions reals i efectives" per a una millora immediata del sistema de finançament públic, i ha demanat a la societat que siguin conscients de la situació en què es troben les universitats.





RESPOSTA DE LA GENERALITAT





La Secretaria d'Universitats i Investigació de la Generalitat ha respost en un comunicat que l'actual situació financera del Govern, amb pressupostos prorrogats i un control del finançament autonòmic per part de l'Estat, "dificulten enormement poder materialitzar les polítiques financeres que Catalunya necessita".





Ha assenyalat que aquesta limitació financera afecta les universitats públiques, ja que la manca de pressupost actual fa que no es pugui consolidar el primer augment previst de 72 milions d'euros per millorar el sistema, així com la voluntat de destinar 42 milions per eliminar el dèficit estructural.





Ha explicat que s'ha posat en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement que té com una de les seves prioritats fixar les bases d'un nou model de finançament d'universitats, que les doti dels recursos necessaris per assegurar la seva suficiència, estabilitat i continuïtat.





L'objectiu en el marc d'aquest pacte, segons la Generalitat, és que les polítiques de coneixement del Govern arribin a mig termini un pressupost de 1.200 milions d'euros anuals, un 0,6% del PIB català.





La Generalitat ha assegurat que té la ferma voluntat de dotar les universitats públiques d'un finançament just com "motor i punta de llança" de l'economia del coneixement.