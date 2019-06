Investigadors d'IrsiCaixa aconsegueixen neutralitzar la infecció de ebola en cèl·lules humanes

Investigadors de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa han descobert que virus de la família de l'ebola comparteixen amb el VIH una de les rutes d'entrada en les cèl·lules mieloides del sistema immunitari i han dissenyat anticossos que bloquegen totalment aquesta via.









El treball, publicat a 'Nature Microbiology', ha demostrat que els virus de la família Filociridae, que engloba diferents espècies de l'ebola i altres que causen febres hemorràgiques --com el de Marburg-- utilitzen una proteïna (la Siglec-1) per penetrar en aquestes cèl·lules, la mateixa que utilitza el VIH per envair-les, com va descobrir el mateix equip investigador en 2012.





La clau d'aquests nous anticossos és que "serien útils independentment de l'espècie del virus que sorgís", ha explicat el primer autor del treball, Daniel Perez-Zsolt, que ha afegit que han experimentat amb virus de l'espècie Zaire de ebola i del virus de Marburgo, i en totes ocasions han vist l'efecte bloquejador.





Alhora, l'estudi ha detectat que "altres receptors que se suposava que tenien un paper important no tenen una contribució tan clara en la infecció de les cèl·lules mieloides del sistema immunitari, ha afegit Perez-Zsolt en un comunicat l'IrsiCaixa --impulsat per la Caixa i la Generalitat--.





Els investigadors han treballat amb partícules virals sintètiques que imiten l'estructura del virus (VLP, en les seves sigles en anglès) però no tenen la seva capacitat infecciosa, i han demostrat que els anticossos bloquegen l'entrada de l'ebola en les cèl·lules mieloides, experimentat amb cèl·lules de les que afecta el virus abans expandir-se pel cos --dendrítiques, immunitàries i monocits--.





El ebola dificulta la seva abordatge perquè no pot preveure quina espècie emergeix en cada brot: "Una forma d'evitar aquest escull és dissenyar una teràpia contra els receptors virals de la cèl·lula, que no canvien. Però per a això cal conèixer quins són aquests receptors, i ara hem trobat un de nou" contra el que han dissenyat anticossos, ha explicat la colíder Núria Izquierdo-Useros.





El proper pas serà provar els anticossos amb virus reals en models animals i en laboratori de nivell 4 de bioseguretat --el màxim existent i necessari per a treballar amb virus amb aquesta capacitat infecciosa-- i, si es confirmen els resultats, podrien usar-se aquests anticossos per prevenir o tractar combinats amb altres fàrmacs, perquè aquesta proteïna no és l'única via d'infecció.





"TANCAR TOTES LES VIES"





L'investigador Icrea i cap del grup que ha liderat el treball, Javier Martínez-Picat, ha afirmat: "Un antiviral contra l'Ebola ha de ser eficaç contra totes les portes d'entrada del virus, i aquestes encara no han estat totalment identificades. Fa falta tancar totes les vies d'entrada" i de moment ho han aconseguit amb un.





L'Ébola és una malaltia hemorràgica greu que no compta amb tractament i resulta mortal a prop del 50% dels casos, i actualment s'estan provant vacunes i anticossos en fase experimental dirigits contra una espècie del virus, la Zaire, però altres variants no estan cobertes i podrien causar brots.





Els autors també han col·laborat en aquest estudi amb el grup dirigit per Leonor Kremer en el Centre Nacional de Biotecnologia de Madrid, que pertany al Consell Superior d'Investigacions Científiques (Csic).