ERC sacrifica JxCat per pactar amb Colau, mentre el PSC pressiona per un govern sense independentistes

ERC ha assumit que per pactar amb Colau, ha de sacrificar la seva entesa amb JxCat. Així ho va expressar el diumenge a la nit l'alcaldable republicà al programa d'Ana Pastor. La seva afirmació no ha caigut gens bé a l'entorn postconvergent, que a la vista de pactes en altres municipis catalans, esperava conservar una quota de poder a la capital catalana.





Els successors de CiU mantenen un perfil baix sobre els moviments de Maragall, però no els deu haver agradat gens que el seu soci de govern s'inclini per pactar amb una força no independentista a Barcelona. Al capdavall, l'independentisme va presentar durant la campanya la conquesta de la capital com un objectiu per seguir endavant amb el 'procés'.









No obstant això, el viratge de Maragall es constata per la seva ànim de reunir-se amb el PSC per tancar un acord. Els socialistes tenen a la seva mà decantar la balança cap a una alcaldia de Maragall o una alcaldia de Colau, i per això el polític d'ERC ha decidit guanyar-se la seva confiança.





Fonts d'ERC han explicat que l'equip del republicà s'ha posat en contacte amb el de Collboni per buscar data a la trobada, que té com a objectiu "conèixer el seu posicionament" després de les eleccions del passat 26 de maig i en el marc de les trobades posteriors als comicis.





Des de la candidatura han assenyalat que la voluntat de la trobada és constatar el punt en què es troba cada formació després de les eleccions, i que es tracta d'una "trobada de responsabilitat institucional".





EL PSC DESCARTA INVESTIR MARAGALL





No obstant això, Collboni ha començat per donar carabasses. En resposta als republicans, el PSC ha recordat que volen negociar un govern a solar amb BComú i assegurar que la ciutat no quedi subordinada al procés independentista.





En una missiva enviada a Maragall, l'equip socialista recorda que es va comprometre amb la ciutadania a ser garantia d'una Alcaldia progressista, d'un bon govern i de no subordinar la ciutat al procés independentista: "Serem coherents en el ple d'investidura".





Aquesta posició ferma de Collboni s'entén per l'oferiment "sense condicions" de Manuel Valls a Ada Colau perquè preservi la vara de comandament. A l'entorn de l'exprimer ministre francès --que no a l'entorn de ciutadans--, assenyalen que és millor dolenta conegut, que savi per conèixer.





La suma dels vots de Cs, PSC i Barcelona en Comú constituiria un fre al separatisme i tot a costa de que l'alcaldessa es mantingués amb la vara de comandament. Però en el debat de suma negativa entre dos mals, Valls sosté que és preferible el populisme de Colau a l'independentisme sumat al populisme que encarna Maragall.