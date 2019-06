Discrepàncies ideològiques dins de Ciutadans

Les dificultats de Ciutadans de conviure amb la ideologia és una realitat. A hores d'ara, Luis Garciano i Francisco Igea han demostrat que dins de la formació taronja hi ha diversitat ideològica, una cosa evident des de sempre però que amb la lluita en contra del nacionalisme ha quedat emmascarat.









I és que Luis Garciano va contradir a Albert Rivera sobre l'Alcaldia de Barcelona. El líder de la formació taronja va recolzar un pacte amb el PSC però no amb Colau, alguna cosa amb el que Garciano no va estar d'acord, ja que creu que Colau sí hauria de tenir l'Alcaldia catalana i, a diferència del partit, dóna suport a la decisió de Manuel Valls .





Ciutadans, des de la seva creació, ha tingut gent d'esquerres i de dretes, però sempre ha estat per sobre l'objectiu de lluites contra el nacionalisme català.





D'altra banda, Igea va desafiar a la direcció del partit, que volia a l'exdirigent del PP, Silvia Clemente, com a candidata de la Junta de Castella i Lleó. Això va provocar discrepàncies internes en el partit, tot i que, tal com destaca 'Vozpópuli', no s'ha dit en públic davant els mitjans de comunicació.





Els pactes amb Vox o el veto del PSOE són algunes de les decisions que, dins de la formació, no es comparteixen de forma unànime doncs, les diferències ideològiques, es fan evidents en moments com aquest.