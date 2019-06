Les mans amb sis dits augmenten les habilitats i no generen desavantatges, segons un estudi

La malaltia anomenada polidactília, una anomalia poc comú que consisteix a tenir un dit de més a les mans, és a dir, sis, pot estendre significativament les habilitats i destreses de manipulació amb les mans, segons un estudi.





L'estudi, dels investigadors de la Universitat de Friburg, l'Imperial College London, l'Hospital Universitari de Lusna i l'EPFL, publicat a la revista 'Nature Communications', examina les habilitats motores i les àrees sensorials del cervell en persones amb aquesta malaltia , que demostren que moviments que algú amb cinc dits ha de realitzes amb les dues mans, aquestes persones poden fer-ho amb un.





Els investigadors van fer que els subjectes de l'estudi realitzaran diversos experiments conductuals, i la seva activitat cerebral va ser monitoritzada utilitzant ressonància magnètica funcional (fMRI, per les sigles en anglès).





Els resultats mostren que els dits addicionals dels subjectes són moguts pels seus propis músculs. Això permet que moguin els seus dits addicionals el més lluny possible, independentment de tots els altres dits.





"Poden usar els seus dits extra de forma independent, semblant a un polze addicional, ja sigui sols o juntament amb els altres cinc dits, el que fa que la manipulació sigui extraordinàriament versàtil i hàbil", comenten els investigadors.





NO S'HAN TROBAT DESAVANTATGES RESPECTE LA MÀ COMUNA





Tot i que el dit extra augmenta el nombre de graus de llibertat que el cervell ha de controlar, els investigadors no van trobar desavantatges en comparació amb les persones que tenen cinc dits.





Per entendre com el cervell de les persones amb polidactília controla els dits addicionals, van utilitzar ressonància magnètica funcional d'alta resolució (fMRI). "Trobem recursos neuronals dedicats que controlen el sisè dit, i l'escorça somatosensorial i motora estan organitzades exactament per a permetre les habilitats motores addicionals", comenten.





Els responsables del treball creuen que aquest estudi de les mans polidactilars podria avançar en el desenvolupament de membres artificials addicionals per expandir les habilitats motores. Per exemple, un braç extra per ajudar a treballar només en un entorn estret, o per permetre a un cirurgià realitzar operacions sense un assistent.