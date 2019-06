La majoria dels pacients amb càncer afirmen que hi ha "falta de comprensió" a la feina

El 70% dels pacients amb càncer considera que "no hi ha comprensió" per part de l'empresa davant de la situació de la seva malaltia, segons es recull en una enquesta a diferents hospitals, societats científiques, pacients, associacions de pacients i població en general realitzada pel Grup Espanyol de Pacients amb Càncer (GEPAC).









La investigació se centren en conèixer la preocupació respecte a diversos aspectes que tenen a veure amb el càncer. 3.001 persones, separades en diferents grups de població, és la mostra d'aquest estudi.





De totes elles, els grups divisibles són: pacients que tenen o van tenir càncer, cuidadors, familiars i amics de pacients, professionals sanitaris i persones sense cap experiència amb el càncer.





D'acord amb les seves respostes, el 96% de les persones amb càncer i les seves famílies afirmen haver trobat dificultats per demanar una baixa laboral per la seva malaltia o per tenir cura d'un familiar que es troba travessant un procés oncològic.





"Els familiars ho tenen difícil no, el següent, per demanar una baixa laboral. Més que els pacients", ha lamentat la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, en la presentació de l'informe, que s'ha celebrat a la seu del Consell General de col·legis Oficials de Farmacèutics (CGOCF).





Hi ha coincidències també en assegurar que la tornada a la feina després de la malaltia genera "dificultats" socials i psicològiques, així com es troben "limitacions" per a realitzar la mateixa feina que feien anteriorment.





"És molt difícil demostrar aquesta aturada en el currículum vitae pel càncer. Cal fer alguna cosa perquè no hi hagi repercussions en les empreses. Som perfectament vàlids i podem treballar com qualsevol altra persona després de superar la malaltia", comenta Barragán.





Pel que fa a accés a tractaments, el 54% dels pacients i familiars enquestats considera que hi ha iniquitat en funció del "codi postal" per tenir disponibles aquests medicaments. Alguns professionals sanitaris també reconeixen aquest tipus de problemes en l'enquesta, cosa que reforça l'opinió de GEPAC, segons la seva presidenta.





"Existeix inequitat en l'accés. Independentment del codi postal, no importa on jo visqui, volem el mateix tractament". En aquest context, ha donat suport a les donacions de material de radioteràpia i diagnòstic realitzat per la Fundació Amancio Ortega. "Qualsevol ajuda és benvinguda. Tant de bo moltes més com aquesta", ha comentat el president del CGCOF, Jesús Aguilar.