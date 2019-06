El Tribunal Suprem suspèn de manera cautelar l'exhumació de les restes del dictador Franco

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha decidit per unanimitat suspendre cautelarment l'exhumació de les restes de don Francisco Franco Bahamonde, que havia de dur-se a terme el 10 de juny a les 10 hores.





La raó en què descansa aquesta decisió és la d'evitar el perjudici que, d'una altra manera, es causaria als recurrents i, especialment, als interessos públics encarnats en l'Estat i en les seves institucions constitucionals, els quals es veurien greument afectats si, exhumats aquestes restes, s'estimés el recurs i calgués tornar-los al lloc en què es troben.





El Govern tenia previst traslladar les restes del dictador al cementiri del Pardo el 10 de juny.





L'alt tribunal dóna resposta a la mesura cautelar planteda en els quatre recursos presentats contra la iniciativa del Govern per la família Franco, La Fundació Francisco Franco, la comunitat Benedictina a Cuelgamuros i l'Associació de Defensa de la Vall dels Caiguts.



La Sala, presidida per Jorge Rodríguez Zapata, ha estat també integrada pels magistrats Celsa Pic, José Luis Requero, Pablo Lucas i Antonio-Jesús Fonseca-Herrero.



Els recursos que deuen encara resoldre es van presentar contra l'acord pel qual el passat 15 de febrer el Consell de Ministres va autoritzar l'execució de l'exhumació, sempre que la família del dictador accedís a triar una ubicació diferent a la cripta de la Catedral de l'Almudena per a inhumar de nou les restes del seu avi.



Amb la negativa de la família de renunciar a enterrar a Franco en la sepultura en la cripta de l'Almudena, considerat cèntric i d'interès turístic pel Govern, l'Executiu va aprovar posteriorment un altre acord en el qual decidia reinhumar les restes del dictador en el cementiri del Marró-Mingorrubio i fixava per al 10 de juny la data dels treballs d'inhumació.













Tant la família com la Fundació Francisco Franco i la resta de recurrents apellaven al mal que es causaria si es traslladen les restes del dictador abans que el Suprem dicti sentència sobre el fons de l'assumpte.



LA FUNDACIÓ FRANCO, SATISFETA AMB LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM



La Fundació Nacional Francisco Franco està satisfeta per la decisió del TS de paralitzar l'exhumació fins que no es resolgui el fons de l'assumpte.



La Fundació considera il·legal el reial decret llei que va iniciar el procediment per a exhumar les restes del dictador, una operació que han qualificat de "fanfarroneria".