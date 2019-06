La CEP inclou en el seu programa electoral la creació de zones de difícil cobertura

El Comitè Provincial de Girona inclou entre les mesures del programa electoral de la Confederació Espanyola de Policia (CEP), la creació de la denominació de zones de difícil cobertura.





La CEP pretén evitar que s'apliqui la demora en els trasllats dels policies destinats a Girona





I és que els policies no volen romandre destinats a Catalunya, en concret a la província de Girona, per causes socials, econòmiques i geogràfiques, entre altres coses. La CEP pretén solucionar aquest problema, i considera necessari la "bona voluntat" i la implicació del Ministeri d'Interior.





Com s'ha fet en altres àmbits, la CEP proposa aquesta mesura en la qual es podria incloure Terol, el Camp de Gibraltar, Eivissa, Catalunya i alguna zona més, amb l'objectiu de millorar les zones o plantilles que són considerades de "difícil cobertura ".





Les mesures a adoptar poden ser des de la incentivació econòmica, fins a la baremació major per ascensos o l'escurçament d'anys d'espera entre categories policials.





AQUESTES MESURES NO SÓN NOVES





En 2018, la Junta d'Andalusia va ampliar a 61 les zones de difícil cobertura, adoptant mesures de millores laborals abasten com l'accés a la formació continuada, reconeixement, desenvolupament professional i millores retributives associades al complement de carrera professional o millores en els processos de mobilitat voluntària i selecció de personal.





A més, la Junta de Castella i Lleó ha fet servir aquestes mesures per poder tenir personal sanitari disponibles a zones que fins al moment estaven desproveïdes per no voler els professionals ser destinats allà.





En 2019 la Junta de CYL ha creat per decret la denominació de zones de difícil cobertura i ha primat a metges que vulguin desenvolupar el seu treball en aquestes zones. Així com la Generalitat Valenciana també té un programa per cobrir llocs de difícil cobertura.