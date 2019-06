Torra s'atribueix la reactivació econòmica de Catalunya amb un balanç triomfal

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat aquest dimarts que el seu Govern ha reactivat Catalunya després de l'aplicació de l'article 155, i ha assegurat que és un territori "en marxa i a punt per viure en llibertat i afrontar els reptes globals que té amb la resta de països del món ".





Torra ha ofert una roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu per fer balanç del primer any de mandat del seu Govern, que es va constituir el 2 de juny de 2018 després de prendre possessió els nous consellers i va quedar aixecada l'aplicació del 155.





Malgrat les paraules de Torra, l'economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha remarcat aquest dimarts a la presentació de l'últim informe 'Situación Catalunya', que es van produir certs xocs a Catalunya durant 2017 que van indicar negativament la seva evolució econòmica, sobretot en termes d'ocupació, a causa dels atemptats terrorista del mes agost de 2017 i a la tensió política dels següents mesos.





A més, cal destacar que l'economia catalana va tancar el tercer trimestre del 2018 amb un creixement del PIB d'un 2,7% gràcies a la inversió i el consum, tot i que les dades mostren una desacceleració en la indústria, la construcció i les exportacions.









El president de la Generalitat ha assegurat que durant el seu mandat ha posat "en marxa les institucions de la Generalitat i ha continuat la dinamització econòmica tal com s'havia fet en els últims anys des del Govern", reivindicant així la gestió de l'Executiu català anterior al seu.





"El país ha sabut adaptar-se i fer front a la crisi amb més dinamització, més exportacions, creant ocupació ... I hem d'estar molt orgullosos", ha afirmat, qualificant el seu primer any com a "positiu".





DONA SUPORT A LA GESTIÓ DE LA SEVA GOVERN AMB DADES





Quim Torra ha ressaltat que hi ha hagut un creixement del 2% de l'economia, descens del 2,6% de l'atur, augment del 4,1% de noves empreses, sisè any consecutiu de creixement de la producció industrial i vuitè any de rècord de les exportacions.





Torra ha afirmat que la política de diàleg durant el seu mandat "ha existit", ja que indica que sempre ha estès la mà al Govern central al qual ha acusat d'haver rebutjat aquest acostament.





"El diàleg no ha estat possible perquè algú es va aixecar de la taula i no hem estat nosaltres", ha conclòs el president català. "Jo demano al president del Govern que surti que torni a la taula del diàleg allí on el deixem", ha afirmat.





PAÍS VIU





El pla 'País Viu' pretén "omplir les comarques de vida", evitar el despoblament i iniciar "una nova manera de relacionar-se amb el territori". L'objectiu és aplicar aquest programa específic fins a 10 comarques.