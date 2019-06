Luka Jovic signa amb el Reial Madrid per a les pròximes sis temporades

El Reial Madrid CF i l'Eintracht Frankfurt han acordat el traspàs del jugador Luka Jović, pendent del reconeixement mèdic, ha informat el conjunt blanc aquest migdia en un comunicat oficial.









D'aquesta manera, el jugador es vincula amb l'entitat madridista per a les pròximes sis temporades, fins al 30 de juny de 2025. El jove davanter de 21 anys arriba al vestidor que entrena Zinedine Zidane per un preu que rondarà els 60 milions d'euros.





Sense conèixer encara la xifra oficial, ja que el club no l'ha compartit, es parla de 60 milions d'euros més de 5 en variables. El 30% dels diners serà per al Benfica, ja que tots dos clubs van tancar un acord en el qual l'equip alemany, en completar l'opció de compra, tenia un 70% dels drets mentre que el percentatge restant era per al Benfica.





D'aquesta manera, el Reial Madrid, mancat de gol durant l'últim curs, fitxa a un dels jugadors amb més progressió golejadora i troba a una garantia ofensiva que podria ampliar-se durant els propers dies amb el fitxatge de Hazard.