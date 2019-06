En llibertat el pare de Nadia, condemnat per estafar usant la malaltia de la seva filla

Fernando Blanco, condemnat a cinc anys de presó per estafa continuada per utilitzar la malaltia de la seva filla Nadia per obtenir donacions de tercers, ha sortit sobre les 12.55 hores d'aquest dimarts de la presó de Ponent, en complir-se dos anys i mig a la presó preventiva , la meitat de la condemna, en no ser ferma la sentència de l'Audiència de Lleida que li va posar la pena i va condemnar la mare a tres anys i mig de presó.





Blanco ha sortit de la presó sense fer declaracions als mitjans i el seu advocat, David Peña Nofuentes, preguntat si el seu client aniria a veure la seva filla ha afirmat que "per descomptat" i ha insistit que el pare és innocent i "porta 30 mesos segrestat".









El lletrat ha afegit que recorrerà al Suprem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ratificava la pena de cinc anys per a Blanco i de tres i mig per a la mare, Marga Garau, i obliga a l'Audiència de Lleida a redactar la seva sentència de nou amb una individualització dels perjudicats als que s'ha d'indemnitzar i concretar les quantitats, com ell reclamava a la part del seu recurs que ha estat acceptada.





L'Audiència de Lleida ha acordat aquest mateix dimarts la llibertat de Blanco en un acte en què li retira el passaport a Blanco i l'obliga a presentar-se en un jutjat del territori nacional els dies 1 i 15 de cada mes.





SENTÈNCIA DE LLEIDA





La decisió de l'Audiència de Lleida que el va condemnar no és ferma, i divendres passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va fer pública la sentència en la qual ratificava la pena de cinc anys per a Blanco i de tres i mig per a la mare, Marga Garau, en una sentència en la qual obliga a l'Audiència de Lleida a redactar-la de nou amb una individualització dels perjudicats als que s'ha d'indemnitzar i concretar les quantitats.





La sentència de l'Audiència de Lleida va considerar que els pares es van enriquir en 402.232,65 euros i els condemnava a fer front a una indemnització a cadascuna de les persones perjudicades per la seva engany com a responsables civils.





La sentència considera provat que la nena pateix tricotiodistrofia, malaltia genètica de les catalogades com rares que provoca alteracions cutànies, oftalmològiques i trastorn del desenvolupament i del llenguatge en un context d'intel·ligència límit, encara que sense risc vital imminent.





Afirma la sentència que, aprofitant la malaltia de la menor, els pares "van ordir un pla per obtenir un lucre patrimonial il·lícit", constituint l'Associació Nadia Nerea per a la tricotiodistrofia i malalties rares de les Balears, figurant en els seus estatuts com a president de la mateixa el acusat Fernando Blanco i com a tresorera l'acusada Margarida Garau.





En el judici, que es va celebrar entre els dies 2 i 5 d'octubre, la Fiscalia va mantenir la seva petició de sis anys de presó per als progenitors el pare va utilitzar el seu torn d'última paraula dient que el fiscal, en demanar sis anys de presó per a ell i per la seva dona, el que demanava era "condemnar Nadia".





Fernando Blanco va dir plorant: "No són llàgrimes de cocodril, intento mantenir ferm, mai he fet res d'actor ni cinema, la meva dona sempre ha fet el que jo li he dit, mai no ha demanat cap paper".





La seva esposa, Marga Garau, va afirmar que mai havia utilitzat a la seva filla: "La cuidava com bona mare que crec que sóc, la meva filla em necessita molt, Fernando és bon pare".





La nena, nascuda a Palma de Mallorca, vivia amb els seus pares a Fígols (Lleida) quan tots dos van ser arrestats i des de llavors, al desembre de 2016, quan el pare va entrar a la presó provisional i la mare va perdre la seva custòdia, viu amb una tia materna a la localitat balear de Binissalem.