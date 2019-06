L'advocada de l'Estat contradiu a la Fiscalia i sosté que els acusats només van cometre sedició

L'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane ha defensat aquest dimarts 4 de juny a l'exposició de conclusions definitives del judici del 'procés' al Tribunal Suprem una condemna per sedició a l'entendre -al contrari del que sosté la Fiscalia- que la utilització de la violència "com un mitjà de major intensitat que l'ús de la força" no va ser un dels elements estructurals del pla dut a terme per part dels encausats.





Per a la representant dels Serveis Jurídics de l'Estat, la resistència activa o passiva al compliment de la Llei que es va escenificar de forma especial en la jornada l'1 d'octubre de 2017 pot incardinar perfectament en el tipus de sedició de l'article 544 del Codi Penal, que comprèn l'existència d'un "alçament públic tumultuari" que inclou l'ús de la força.





Per a la rebel·lió que defensa la Fiscalia es necessita un alçament "violent" que segons aquesta acusació no es pot aplicar als fets que avui es jutgen en l'alt tribunal.

















En un al·legat molt tècnic, Seoane ha sostingut que "queda fora de tota que els avui processats a la presó, cada un dins del seu rol, van fer la seva part" i van ser coautors de la sedició, però no es donen els requisits del tipus que exigeix l'article 472, relatiu a la rebel·lió.





Igualment ha acreditat la comissió pels exmembres del Govern asseguts a la banqueta d'un delicte de malversació de fons públics que acredita la manera d'actuar de tots ells en aquells dies, que no va ser sinó "l'adscripció de tots els elements materials i humans de la Generalitat" a l'objectiu secessionista.





Aquesta postura suposa, en síntesi, una rebaixa gairebé a la meitat de les penes sol·licitades pels Serveis Jurídics de l'Estat respecte a les instades per la Fiscalia, ja que es quedarien s'assabenti els 8 i 12 anys de presó.