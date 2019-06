El Gran Teatre del Liceu de Barcelona recuperarà del 9 al 28 de juny la 'Tosca' de 2014, de Giacomo Puccini, amb direcció escènica de Paco Azorín, que ha actualitzat la producció amb una aposta "més humana" i propera al públic, i que tindrà un nou repartiment liderat per Liudmyla Monastyrska, Tatiana Serjan, Jonathan Tetelman, Roberto Aronica, Erwin Schrott i Lucio Gallo.









En roda de premsa aquest dimarts, el productor i director escènic de l'espectacle, Paco Azorín, ha descrit que es tracta d'una producció molt més humana: "Sóc més humà que fa quatre anys", ha dit sobre la seva trajectòria.





Ha avançat que la posada en escena passa per la simplificació del vestuari amb la necessitat de fer-lo més atemporal, ja que tenia la sensació que havia "alguna cosa de disfressa al vestidor" de l'anterior producció i que necessitava deixar sortir a l'ésser humà que hi ha dins dels personatges.





Azorín ha destacat que és la mateixa producció pel que fa a concepte però que està feta a mida de cada un dels actors del repartiment: "La vida va tan ràpid i canvia tant que em sembla una producció llunyana en la meva carrera".





En el primer acte agafa l'espectador de la mà per endinsar-se en una segona part amb un gir escenogràfic que mostra la part del darrere del poder i de l'Església, i de com estan connectats "no precisament per fer fàcil la vida de la gent", fins arribar a un últim acte poètic, oníric i de son, d'un lirisme absolut.





Azorín ha assenyalat que a les produccions els passa el temps i primer cal llevar-los la pols, especialment després d'haver fet unes 40 produccions en quatre anys: "He canviat, no sóc el mateix. Com seria la Tosca d'avui?", s'ha preguntat.





"Estèticament la producció és molt potent, però amb certa simplicitat", ha dit Azorín, que ha destacat la presència del seu segell amb un cert sentit de la poètica, i que inclou també un treball amb l'elenc com si fossin actors, no només cantants.





L'escenògraf ha assegurat que ha ajudat al repartiment "a fer teatre de cambra, anar endavant, treballar molt amb el públic", per connectar amb l'auditori, i poder enriquir als personatges amb les seves pròpies idees.





MÚSICA "ELEGANT I CLARA"





Sobre la música, Azorín ha exalçat que és una interpretació "molt elegant i molt clara i transparent" alguna cosa del que ha donat les gràcies al bon nivell de l'orquestra del teatre líric, mentre que el director musical, John Fiore, ha destacat que en la posada en escena la música sona compacta i sense perdre una sola nota de Puccini.





Fiore ha aplaudit que el millor que li pot passar és treballar amb un director que respecta la música, i ha dit que es considera un director antiquat: "Afrontem la partitura sense oblidar les tradicions", i ha destacat la seva especial connexió amb la partitura.





La soprano Liudmyla Monastryska ha recordat que va coincidir amb Plácido Domingo al Liceu i que ha fet en diverses ocasions aquest paper: "El adoro, representa una dona molt forta".





En el paper de Baró de Scarpia, el baríton Erwin Schrott ha explicat que el seu paper és més humà del que el públic està acostumat per Scarpia, ja que que el personatge té els seus propis dubtes i personalitat: "No és només un seductor i un assassí, sinó tindrà un costat més complex".





El tenor Jonathan Tetelman, debutant a la sala i el paper, ha destacat la importància per a ell d'aquest paper: "És el que sempre havia somiat", ha dit Tetelman, destacat que té una de les composicions més boniques de Puccini.