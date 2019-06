Endesa tanca una anella elèctrica a Tivissa (Tarragona) per millorar el servei al municipi

Endesa ha ampliat i reformat tecnològicament un tram de xarxa de mitja tensió a Tivissa (Tarragona) amb l'objectiu de tancar una anella elèctrica i incrementar la qualitat del subministrament als 1.234 clients del municipi, ha indicat l'empresa en un comunicat aquest dimarts.









La companyia ha invertit 91.000 euros per a la construcció d'un nou tram de 678 metres de cable subterrani de mitja tensió que discorre pel nucli urbà de la població, connectant dos centres de transformació que fins ara no estaven enllaçats entre si.





D'aquesta manera es crea el que s'anomena tècnicament com una anella elèctrica, que permet que en cas d'incidència d'una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa.