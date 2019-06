Les universitats catalanes es colen entre les millores d'Europa un rànquing internacional

En la classificació global 'U-Multirank 2019', finançada per la Comissió Europea, la Universitat Pompeu Fabra obté la puntuació màxima A en 14 de 28 indicadors vàlids com són llicenciar-se en termini dins de l'àrea d'ensenyament i aprenentatge, així com en publicacions científiques, taxa de citació i nombre de publicacions més citades, ingressos per investigació externa, posicions postdoctorals, totes elles dins l'àrea de la investigació.









L'estudi avalua més de 1.700 universitats de 96 països, inclosos 77 campus espanyols, basant-se en 35 indicadors dividits en cinc àrees: investigació, ensenyament i aprenentatge, compromís regional, transferència de coneixements, orientació internacional i cada universitat rep una nota a cada indicador , que van des de la a (molt bona) a l'e (mala) i en les que a nivell europeu destaquen l'escola de Negocis gala EDHEC, la Universitat sueca de Tecnologia de Chalmers i la Universitat holandesa de Groningen.





En el seu conjunt, les universitats espanyoles obtenen una puntuació A o B en ensenyament i aprenentatge (56% enfront del 26% de mitjana), en compromís regional (64% enfront del 15%) i en menor mesura en investigació (36% enfront del el 29% de mitjana), mentre que treu pitjor nota (d i e) en orientació internacional (36% enfront del 43% de mitjana) i en transferència de coneixements (27%, per sota del 57% de mitjana).





La Pompeu Fabra també obté la màxima puntuació en ingressos de fonts privades, publicacions citades en patents i ingressos pel desenvolupament professional continu, dins el bloc de criteris que mesuren el rendiment en transferència de coneixements, així com en mobilitat estudiantil, publicacions conjuntes internacionals i doctorats internacionals (orientació internacional) i en graduats de Màster que treballen a la regió i publicacions regionals conjuntes, dins el bloc relatiu al compromís regional.





En el rànquing europeu d'aquest incideix hi ha tres universitats espanyoles, totes a Catalunya: la Universitat Politècnica de Catalunya (20a); la Pompeu Frabra (23) i la de Barcelona (77a). Encapçalen el llistat europeu la Queen Mary University de Londres, la Technical University de Dinamarca, i la Newcastle University del Regne Unit.





En el cas de les universitats catalanes, la de Lleida obté la millor nota en tres indicadors (llicenciats i graduats de màster que treballen a la regió i en ingressos de la regió), la de Ramon Llull en el nombre de llicenciats i graduats de màster que treballen a la regió i de publicacions regionals conjuntes i la de Girona en els mateixos indicadors que la de Lleida, a més de pel que fa al nombre d'estudiants fent pràctiques laborals a la regió.