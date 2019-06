Aigües de Barcelona ha presentat avui, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el catàleg de The Zone of Hope, en un acte celebrat al Reial Cercle Artístic de Barcelona, espai que acull aquesta exposició de realitat virtual. En aquest llibre s'hi troben les claus que expliquen l'augment de la temperatura a la Terra i el canvi climàtic, i com s'està treballant per limitar i revertir els seus efectes i fer del nostre planeta un espai més habitable.









Moderat per Mònica Usart, meteoròloga i comunicadora ambiental, l'acte ha comptat amb les intervencions de Ramon Folch, ecòleg i fundador d'ERF; Oriol Alamany, fotògraf del catàleg, i Maria Salamero, directora d'Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació d'Aigües de Barcelona. Ferran Falcó, secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha estat l'encarregat de la cloenda.





The Zone of Hope és una experiència de realitat virtual immersiva en primera persona única a Europa que recrea els efectes del canvi climàtic en un futur evitable, amb la qual Aigües de Barcelona vol sensibilitzar la ciutadania de la necessitat d'actuar urgentment contra el canvi climàtic per preservar el planeta. L'exposició s'ha prorrogat i es podrà visitar fins al novembre al Reial Cercle Artístic de Barcelona. Fins ara, The Zone of Hope ha rebut 37.500 visitants, dels quals 7.000 són estudiants de Secundària i Batxillerat de més de 330 centres escolars.





A través de diferents experts, el catàleg de The Zone of Hope intenta donar respostes als reptes que planteja el canvi climàtic, i que passen per promoure la reutilització de l'aigua, l'economia circular, la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, la generació d'energies verdes i netes, la valorització de residus, etc.





Entre 1983 i 2012, a l'hemisferi nord hem viscut el període de 30 anys més càlid dels darrers 1.400 anys. Des de mitjan segle XIX, el ritme de la pujada del nivell del mar ha estat més elevat que el ritme mitjà dels dos mil·lennis anteriors. Tot això, sumat a l'augment demogràfic —està previst que el 2050 arribem als 9.300 milions d'habitants—, el canvi climàtic i una demanda creixent d'aliments augmentaran l'escassetat hídrica del planeta.





REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS





El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, enguany posa el focus en la necessitat de reduir la pol·lució, el risc ambiental més gran per a la nostra salut i que s'emporta set milions de vides cada any a tot el món, especialment a les grans ciutats.





Aigües de Barcelona, que porta en l'ADN el compromís amb la sostenibilitat i l'economia circular, des de 2015 ha reduït en un 40,6% la seva petjada de carboni, un indicador que mesura les emissions directes i indirectes de gasos amb efecte d'hivernacle produïdes per un producte o servei al llarg del seu cicle de vida. A més, gairebé el 100% de l'energia utilitzada en les diferents fases del cicle de l'aigua té garantia d'energia verda.





Entre les actuacions destinades a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, destaca la instal·lació de plaques solars i pèrgoles de captació fotovoltaica. La generació pròpia d'energia de fonts alternatives als combustibles fòssils ha ajudat a reduir la petjada de carboni i ha aconseguit que pràcticament el 10% de l'energia consumida sigui renovable i generada a les seves instal·lacions. A més, la companyia, que abasta 23 municipis i pràcticament tres milions de persones, impulsa la mobilitat sostenible i posseeix una flota de 120 vehicles 100% elèctrics, la més gran de tota l'àrea metropolitana de Barcelona i certificada amb el segell de qualitat ambiental.





Els assistents a l'acte han remarcat la necessitat d'arribar a un gran acord entre institucions, empreses i societat per fer front al canvi climàtic, un repte que, segons han subratllat, és inajornable.