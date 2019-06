Un dimarts de pel·lícula

Diuen que el sentit de l'humor no cal perdre-ho, forma part de la condició humana, encara que alguns no ho tinguin en compte. És preferible una riallada o un somriure ampli que un cabreig diari que culmina en una ulcera d'estómac, per exemple.









Aquest dimarts, el president per delegació, Quim Torra, ha convocat els mitjans de comunicació per presentar-los el balanç del seu any de desgovern, que té més ombres que llums. Tres han estat els eixos de la seva política, segons les seves pròpies paraules: llibertat, cultura i talent, que la ciutadania pot interpretar de manera lliure coneixent la trajectòria del seu autor.





Com sol ser propi de Torra, el victimisme, les acusacions al govern de Sánchez de manca de llibertats i absència de diàleg més les ofenses de sempre que tots coneixen, el seu govern ha fet moltes coses, algunes d'elles han d'estar ocultes. Res de nou que convidi a l'esperança, d'un canvi d'estratègia. Torra és de pinyó fix, no està disposat a canviar.





Aprofitant que al llarg de la jornada, a Madrid, els fiscals exposaven les seves conclusions finals del judici del procés, el president de la Generalitat es reunia amb la presidenta de l'ANC per escenificar les mesures a prendre quan es conegui la sentència que pretenen que siguin absolutòries per als jutjats, com si tot del que se l'acusa als polítics presos no tingués importància. Que les lleis només són aplicables als altres, ells són intocables. Paluzie, amb l'autoritat que s'atorga ella mateixa ha manifestat que "la resposta a la sentència ha de formar part d'una estratègia per declarar la independència". La presidenta de l'ANC acusa la Fiscalia de no haver-se llegit el dictamen del grup de treball de l'ONU, com si això fos la Bíblia en vers. Caldria recordar-li que les lleis estan per ser respectades i el no fer-ho té conseqüències. No hi ha ciutadans de diferents categories. Cada persona ha d'assumir la responsabilitat dels seus actes.





Mentrestant, Puigdemont i Comín, als que no han deixat acreditar-se com parlamentaris europeus, convidats per l'encara eurodiputat Tremosa, entraven a la seu del Parlament Europeu, per deixar-se veure i fer-se la foto a la cafeteria i vendre la moto dels seus contactes amb diputats europeus. Quins? No han volgut revelar els seus noms. En realitat, del que es tractava era de conèixer in situ els dos escons que no van a ocupar sinó volen a Espanya a recollir la seva acta, situació que no serà possible davant la possibilitat de ser detinguts.





Per acabar la intensa jornada de dimarts, Torra anunciava que dijous que ve viatja a Brussel·les per reunir-se amb tots els responsables de les "ambaixades" a l'exterior. No ha explicat el motiu de la reunió, ni tampoc per què Brussel·les ha estat escollida per a la trobada, potser perquè en ella també estarà Puigdemont.





"Un fracassat és un home que ha comès un error, però no és capaç de convertir-lo en experiència", definició d'Elbert Hubbard.