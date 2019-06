Guatemala, entre el neomilitarisme i un procés Constituent Plurinacional

En una conjuntura electoral nacional bastant "atípica" i apàtica es "va filtrar" informació sobre la sol·licitud que fes l'actual President de la República de Guatemala al govern nord-americà per a la "ampliació de la presència militar humanitària dels EUA al territori de Guatemala" . Sí, així com ho llegeix: un govern sobirà demanant intervenció militar estrangera en el seu petit territori.





En els fets, l'intervencionisme violent nord-americà a Guatemala, posterior al cop militar de 1954, mai va cessar. A partir de 1978 la intervenció militar va substituir l'ús del camuflatge per l'esmòquing. El sobirà a Guatemala va seguir sent l'Ambaixada nord-americana.





Aquesta sol·licitud vergonyosa resumeix, en bona mesura, la tràgica situació en què es troba l'aparent Estat i societat guatemalenca. No hi ha autoritat, no hi ha sentit de comunitat política s'imagina en la societat. La il·legalitat es va imposar sobre la deficitària legalitat en administració pública i en la vida quotidiana. La macro economia funciona a "control remot", oxigenat per frescos i milionaris narcodòlars que circulen lliurement al país, mentre 7 de cada 10 guatemalencs sobreviu en el fil de l'empobriment. Guatemala, com a país i com a Estat està trencat. I això no es compon amb un ritu electoral. Ho sap el seu President (el millor pagat de Llatinoamèrica).





PARTITS POLÍTICS ENVELLITS I VÍCTIMES DE LES SEVES PORS





El dantesc d'aquesta tràgica estampa guatemalenca no és tant la renovada presència militar humanitària gringa, ni la desigualtat socioeconòmica que assassina a milions dels seus nens, sinó la "natural" complicitat dels partits polítics de dreta i esquerra que es neguen a plantejar/debatre obertament la urgent necessitat d'un procés d'Assemblea Constituent ampliat per consensuar noves regles de convivència, i un nou projecte de país i d'Estat.





Els candidats polítics de dreta i esquerra saben que el bicentenari Estat nació mai va poder ser, i ara, pateix una malaltia terminal (fruit de les seves contradiccions internes). També saben que la solució és un nou Contracte Social Plurinacional. Però, presos de les seves pors i síndromes de autoderrota es resisteixen a subministrar la medicina necessària que requereix el país.





En la recent memòria col·lectiva dels pobles de Guatemala encara està present les doloroses conseqüències de l'opció militar. Van ser prop de 200 mil vides assassinades/desaparegudes a 36 anys del conflicte armat intern promogut i finançat pel govern nord-americà. Terrible història que va convertir a aquesta Guatemala promissòria i rica en el país més desnodrit i empobrit d'Amèrica Llatina.





INDÍGENES I CAMPEROLS IMPULSEN EL PROCÉS CONSTITUENT PLURINACIONAL





En aquesta llarga foscor radiant en absència d'idees, es posiciona un nou actor sociopolític popular i plurinacional. És el Moviment per a l'Alliberament dels Pobles (MLP), un dels 21 partits polítics que participa en la contesa electoral del proper 16 de juny per triar president i vicepresident, 160 diputats, 340 corporacions municipals i 20 diputats al Parlament Centreamericà.





L'MLP, la candidata a la presidència del qual és Thelma Cabrera, indígena maia mam, planteja i impulsa un procés d'Assemblea Constituent Popular i Plurinacional per debatre i consensuar una nova Constitució Política, un nou Estat Plurinacional.





Aquesta organització política, que va ser creada i s'assumeix com a instrument polític dels pobles, recull i canalitza les postergades demandes dels quatre pobles. No només exposa i proposa els continguts per a la nova Constitució Política Plurinacional, resumit en 14 temes, sinó també planteja la metodologia i modalitat de com avançar cap al procés constituent plurinacional.





En la crítica conjuntura electoral de Guatemala, que oficialment clama l'engròs intervenció militar nord-americà, l'MLP es constitueix en l'única alternativa electoral que pot prevenir a aquest país d'arrels mil·lenàries d'un altre cicle cruent de militarisme sanguinari.





L'MLP planteja que el seu objectiu final "no és guanyar les eleccions", sinó accelerar i possibilitar un procés d'Assemblea Constituent i revisar els contractes de privatització dels béns i serveis. A més, amb la seva nova modalitat de fer campanya electoral austera, el seu programa de govern de canvis estructurals, i amb la seva narrativa ètica sense precedents ja està aportant a la democratització de la democràcia guatemalenca tan afí al camuflatge i baionetes militars.