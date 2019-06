15 autors catalans creen un llibre de contes per festejar 100 anys de les biblioteques

Quinze autors catalans s'han bolcat en la redacció d'un llibre de contes col·lectiu per homenatjar les biblioteques públiques de Catalunya al centenari de la seva creació, fruit d'una iniciativa La Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona ha promogut un llibre de relats, escrit per 15 autors catalans, ha explicat aquest dimecres el vicepresident de la corporació, Martí Pujol.









Es tracta d'un projecte de textos inèdits i per encàrrec en el qual han participat Maria Barbal, Sebastià Bennasar, Xavier Bosch, Màrius Serra, David Cirici, Najat el Hachmi, Martí Gironell, Pau Joan Hernàndez, Francesc Miralles, Núria Pradas, Llucia Ramis, Albert Sánchez Pinol, Care Santos, Sílvia Soler i Coia Valls.





El fil conductor de tots els contes recollits en el llibre és que "són històries que se succeeixen en una biblioteca", i l'edició es regalarà als usuaris del servei de préstec de les biblioteques públiques i bibliobusos a partir de l'11 de juny, fins esgotar existències.





UN ENCÀRREC FÀCIL I VARIETAT D'HISTÒRIES





Tots els autors presents han coincidit que els ha resultat "fàcil" fer l'encàrrec de la XBM perquè la majoria segueixen tenint avui dia vincles amb aquests equipaments públics.

El resultat final és una varietat d'històries de ficció, i també autobiogràfiques --Serra relata una aventura pròpia a Moçambic, on es va trobar amb biblioteques orals-- que, fent honor al títol, mostra la riquesa d'aquests emplaçaments.





La biblioteca com a espai de trobada, de concentració, de descobriment --el fill de Soler va trobar un llibre en una biblioteca signat per la seva àvia, vint anys després de la mort de aquesta-- i de passió, són alguns dels trets característics de aquests equipaments que els autors han volgut ressaltar en les seves històries.





De la mà de Valls, també hi ha hagut espai per a la crítica al món editorial i a l'acceleració del mercat, i Cirici ha aprofitat l'ocasió per posar sobre la taula el debat de les biblioteques com a espais de refugi i d'higiene per als col·lectius més desfavorits .





REIVINDICAR ALS PROFESSIONALS DEL SECTOR





El Hachmi ha dit que s'ha de reivindicar als professionals del sector perquè "el pilar principal de les biblioteques és el seu personal"; Bennasar ha instat a refusar el sistema d'autopréstec, i Serra ha explicat que va ser gràcies a una bibliotecària que va descobrir com s'escrivia el seu nom.





Així mateix, Serra ha celebrat que les biblioteques comencin a ser "agents culturals actius, que generin iniciatives en el seu entorn", i ha dit que el gran nombre d'usuaris que tenen les biblioteques, demostren que són un model d'èxit per fer arribar la lectura al públic general.