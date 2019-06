Volkswagen anuncia fins a 4.000 acomiadaments per la revolució digital

El grup Volkswagen anuncia que el pla de digitalització i optimització de processos de l'empresa preveu fins 2023 la destrucció de fins a 4.000 llocs de treball en unitats "no productives".





En un comunicat, el major fabricant d'automòbils d'Europa explica que l'adopció del pla també preveu la creació d'almenys 2.000 nous "llocs de treball digitals".

MÉS INFORMACIÓ Ford eliminarà el 10% de la seva plantilla a nivell mundial





El pla és un pas en el "full de ruta de la transformació digital", ha estat acordat per la direcció i la representació dels empleats i afecta Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Group Components i Volkswagen Sachsen GmbH.









El grup també anuncia inversions de fins a 4 000 milions d'euros en aquests projectes de digitalització, "principalment en l'àmbit de l'administració, però també en la producció".





"En conseqüència, en els propers quatre anys no es cobriran fins a 4.000 llocs de treball en unitats de no producció de Volkswagen AG Passenger Cars, Vokswagen Group Components i Volkswagen Sachsen GmbGH. Un requisit previ per a això és que siguin redundants com a resultat de la digitalització , l'optimització dels processos i les millores organitzatives", va explicar l'empresa.





Els treballs concrets que desapareixeran s'acordaran en els propers tres mesos i la majoria dels nous "treballs digitals" es concentraran a Wolfsburg, la seu del grup.





Ralf Brandstätter, cap d'operacions de la marca Volkswagen, explica que l'empresa eliminarà els llocs de treball en qüestió seguint la "corba demogràfica" i de la manera més "socialment responsable possible".





A més, l'empresa es compromet a no dur a terme acomiadaments a Volkswagen AG i Volkswagen Sachsen GmbH fins 2029.





En aquest sentit, el president del Comitè General d'Empresa, Bernd Osterloh, valora que no hi haurà acomiadaments obligatoris en deu anys i el senyal enviada als treballadors amb aquest acord que "la digitalització porta amb si canvis, però els llocs de treball a Volkswagen segueixen sent segurs".





No obstant això, la direcció i els treballadors s'han posat d'acord sobre una major inversió en l'anomenada "Indústria 4.0" i sobre els augments de productivitat associats del 5% anual fins 2023.





D'altra banda, el pressupost per a la formació dels treballadors inclourà un augment de 60 milions d'euros, a 160 milions, per preparar els treballadors per a la "ofensiva digital" de Volkswagen.