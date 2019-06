Renfe programa un servei per carretera entre Sant Sadurní i Vilafranca del Penedès per obres

Renfe ha programat un servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès (Barcelona) els dies 8 i 10 de juny, per l'execució, per part d'Adif, d'obres per al desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya, ha informat l'empresa en un comunicat aquest dimecres.









Donada la necessitat de treballar en l'àmbit de la plataforma ferroviària, és imprescindible interrompre el trànsit de trens entre les 06.00 hores del dissabte 8 i les 06.00 del dilluns 10 de juny.





Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe ha habilitat un servei alternatiu d'autobús entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia, Lavern-Subirats, La Granada i Vilafranca del Penedès.





Les obres consistiran en la implantació del tercer fil que permetrà adaptar la infraestructura actual a l'ample internacional, i en el trajecte Sant Sadurní d'Anoia-La Granada s'han de consolidar dues terraplens, de 150 metres i 250 metres de longitud.





De forma prèvia a l'execució d'aquests treballs, i amb l'objectiu de garantir la circulació per una via durant la seva realització, cal instal·lar mesures de protecció de la plataforma ferroviària.