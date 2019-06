Jutges per a la Democràcia denuncia la paralització de l'exhumació de Franco

Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) ha criticat la decisió del Tribunal Suprem de paralitzar l'exhumació de Franco de forma cautelar fins que es resolgui en uns mesos la qüestió de fons per part del mateix tribunal.









En un dur comunicat, l'organització es posiciona contra la mesura lamentant que "confirma la incapacitat de la justícia espanyola per perseguir els crims de la dictadura i reparar a les víctimes de les atrocitats contra la vida i els drets fonamentals que es van cometre".





Per a la JJpD, la decisió és "insòlita" perquè suposa que en cas d'haver de reinhumar a Franco a la capella del monument això seria lesiu tant per la família com per a l'interès públic, arribant a assenyalar fins i tot que "hauria coincidència entre aquests interessos".





Per a l'organització això és una cosa "incomprensible" que menyscaba la dignitat democràtica del nostre país. Precisament, aquesta associació judicial defensa que "l'exhumació de les restes mortals del dictador és una mesura que expressa l'interès general de protecció a les víctimes de la dictadura, mitjançant aquesta forma de reparació moral i simbòlica".





"Tant temps després de la Constitució i de la promulgació de la Llei de memòria històrica, i dos anys després de la proposició no de llei aprovada pel Ple del Congrés dels Diputats sense vots en contra instant el Govern a exhumar les restes del dictador per treure'ls de la Vall dels Caiguts, sembla mentida que el Tribunal Suprem manifesti aquesta falta de sensibilitat i de respecte cap al principi democràtic i el principi de legalitat", conclou el comunicat.