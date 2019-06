Asens aprofitarà l'audiència reial per renyar a Felip VI pel seu discurs del 3-O

Nou numeret dels comuns en les seves relacions amb la Casa Reial. Si els menyspreus d'Ada Colau s'han convertit en una cosa habitual cada vegada que Felip VI visita Barcelona, ara Jaume Asens pretén aprofitar el seu torn a la ronda de contactes del Rei per a la investidura per "cantar-li les quaranta" al cap de l'Estat pel seu discurs del 3-O.









Després de visitar dimecres passat a Jordi Sánchez a la presó de Soto del Real, el candidat a la presidència dels comuns ha anunciat que farà servir la seva audiència per exigir "responsabilitats polítiques" a Felipe VI i traslladar-li el malestar de la seva formació per la situació de els polítics presos.





A més, Asens ha detallat que no pensa participar de cap besamans, malgrat que no hi ha aquesta mesura protocol·lària ja que les trobades entre polítics i monarca es limiten a una encaixada de mans abans de passar a un despatx privat.