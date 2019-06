Per què va rellevar Iglesias a Echenique?

Els mals resultats electorals són la punta de l'iceberg que ha motivat que Pablo Iglesias aparti de la Secretaria d'Organització a Pablo Echenique, càrrec que passa a ocupar Alberto Rodríguez.









No obstant això, Echenique manté la Secretaria d'Acció de Govern i Programa, també es fa amb Política Institucional, després que Gloria Elizo passi a ser vicepresidenta del Congrés.





La reestructuració, a més de la patacada electoral, té altres motius. El mateix Iglesias havia assenyalat que Unides Podem no havia aconseguit l'expansió territorial que pretenia, i això va anar en contra seva a nivell nacional, autonòmic i municipal.





Aquesta limitació territorial està relacionada amb l'actuació del secretari d'Organització i, després de fer autocrítica, la formació morada ha mirat cap a Echenique.





En aquesta mateixa línia, diverses direccions autonòmiques han patit la seva pròpia crisi interna i avui hi ha quatre gestores a Madrid, la Rioja, Cantàbria i Castella-la Manxa.





En els últims mesos hi ha hagut diverses escissions, sent la més sonada la d'Íñigo Errejón a quatre mesos de les eleccions.





A València, Compromís va decidir aquesta vegada presentar-se als comicis pel seu compte, igual que va passar a Galícia amb En Marea, en els dos casos perquè van optar per no revalidar les aliances en les eleccions generals.





A Saragossa, Podem presentar una llista alternativa a la de Saragossa en Comú, mentre que a Madrid no va fer candidatura pròpia, sinó que la va fer Izquieda Unida.





Precisament la coordinació entre Unides Podem i Esquerra Unida va deixar molt a desitjar en algunes comunitats, on es van presentar per separat.





Alberto Rodríguez, el substitut d'Echenique, es considera en la formació estatge una persona de consens i de sensibilitat política suficient com per unir diferents visions. El seu ascens suposa també un intent de calmar les veus més crítiques que ja demanen un congrés extraordinari per avaluar la cúpula i reorganitzar-se.