Shakira al·lega a la jutge que no residia a Espanya de 2012 a 2014

La cantant Shakira ha declarat aquest dijous davant la titular del Jutjat d'Instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) com investigada per un presumpte frau fiscal de 14,5 milions d'euros i ha al·legat que en els anys 2012, 2013 i 2014 no residia a Espanya pel que no estava obligada a pagar impostos a Hisenda.













En una declaració d'una hora i quart, en què Shakira només ha respost al seu advocat, José Ángel González Franco, ha donat explicacions detallades per justificar que va passar menys dels 183 dies a Espanya, posant l'accent en els concerts o altres esdeveniments en els quals va participar en diferents països.





L'artista està investigada per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública per un suposat frau de més de 14,5 milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP), a través de 14 societats en països com Illes Caiman, Illes Verges Britàniques i Panamà, i segons fonts de l'entorn de la cantant, ja ha pagat aquests 14,5 milions.





Va ser a finals de 2014 quan va escolaritzar al seu primer fill, i es va comprar una casa a Esplugues de Llobregat, i a partir de 2015 ja va començar a residir formalment a Espanya i a pagar els seus impostos aquí.





En un comunicat, Shakira ha explicat que "ha complert en tot moment, incloent en el període comprès entre 2011 i 2014, amb les seves obligacions tributàries en tots aquells països en els quals ha treballat (incloent els EUA) i no deu cap quantitat a la Hisenda espanyola".





Segons aquest comunicat, al no existir ja deute tributari pendent, "l'únic tema en discussió en aquest moment és sobre la correcta interpretació de la norma entorn de quan es va iniciar l'aplicació del criteri de residència fiscal a Espanya per part de Shakira".





Ha mostrat disposició absoluta de col·laborar amb l'Administració Tributària i ha ressaltat que la seva "conducta en matèria tributària sempre ha estat irreprotxable en tots els països en els quals ha hagut de tributar, i ha confiat i seguit fidelment el criteri dels millors especialistes i experts assessors".





EVITA A LA PREMSA





Shakira ha arribat als jutjats minuts abans de les 10 hores, quan estava citada, però no ha entrat per la porta principal sinó que ha usat una plaça de pàrquing de l'edifici on està el jutjat -segons fonts de l'entorn de la cantant, llogada pel seu advocat- per a entrar per l'interior de l'immoble, eludint així a la premsa.





D'aquesta manera, tant a l'entrada com a la sortida, ha evitat als mitjans de comunicació, malgrat que segons fonts judicials la jutge va donar ordre expressa que entrés per la porta principal, com fan tots els ciutadans, encara que des de l'entorn de la cantant asseguren que no els constava aquesta ordre.