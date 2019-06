Iglesias i Montero han 475.000 euros al banc per la compra del xalet

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i la portaveu parlamentària d'Unides Podem, Irene Montero, segueixen devent al banc 475.588 euros del préstec hipotecari que van demanar l'any passat per comprar-se el xalet de Galapagar. Segons queda registrat en les declaracions de béns i rendes de tots dos, el préstec va ser concedit al maig de 2018 per valor de 540.000 euros.









Després que signessin amb la Caja de Ingenieros aquesta hipoteca per a la compra-venda del xalet, ara, un any després, han aconseguit amortitzar 64.412 euros del préstec, de manera que els queda per pagar 475.000 euros. Tots dos comparteixen la propietat de la casa al 50 per cent i passa el mateix amb el préstec hipotecari.

















Després d'esclatar la polèmica el 2018 en conèixer-la seva operació immobiliària, Iglesias i Montero van difondre un comunicat per justificar la seva decisió. En ell, explicaven que "48 hores després de signar la hipoteca el 9 de maig", van presentar una nova declaració de béns al Congrés "per mantenir-la actualitzada" i complir així el seu "compromís de transparència".





Un any després, quan s'ha fet pública la declaració de béns en el butlletí del Congrés dels Diputats, Iglesias suma a aquesta casa un segon habitatge a Àvila -ja va quedar registrada en anteriors declaracions, de la qual és propietari al 100 per cent , i declara que té 114.000 euros dipositats en comptes bancaris, una motocicleta adquirida el 2012 i el cotxe de 2017.





A més, declara una percepció de 46.460 euros procedents d'activitats econòmiques.

















Per la seva banda, Montero afegeix a la propietat de Galapagar altres dos habitatges, un magatzem, una finca urbana i una altra rústica, totes al 50 per cent i amb data d'adquisició a l'octubre de 2018 fruit d'una herència. A aquestes múltiples propietats suma 120.000 euros en diferents comptes corrents i el turisme que va adquirir en 2018.