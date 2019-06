Junqueras va cobrar gairebé 29.000 euros mentre estava a la presó

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, en presó preventiva pel procés des de novembre de 2017, ha declarat al Congrés que durant 2018 va percebre prop de 29.000 euros del Parlament i la Generalitat pel seu càrrec de diputat autonòmic i en concepte d'indemnització com a membre del Govern de Carles Puigdemont, del qual va ser vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda.









El Congrés ha publicat aquest dijous les declaracions de béns de la majoria de membres de la Cambra, entre elles les dels quatre diputats que estan sent jutjats pel procés independentista i que han estat suspesos en les seves funcions parlamentàries.

















Tot i que els quatre van ser diputats al Parlament fins que el jutge Pablo Llarena els va suspendre com a tals el passat mes de juliol quan instruïa la causa, només Junqueras i el cap de llista per Barcelona al Congrés per Junts, Jordi Sànchez, especifiquen el que van cobrar de aquesta Cambra mentre van tenir escó.





En concret, Junqueras fixa aquestes retribucions en 16.336,75 euros, als que suma els 12.416,96 que va percebre en concepte d'indemnització per haver estat membre del Govern, mentre que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana detalla que va cobrar un total de 20.000 euros de retribucions de la Cambra autonòmica.





De la seva banda, Turull consigna com a ingressos la xifra de 89.287,34 que figura en la seva declaració de la renda de 2017, mentre que Rull dóna la dada dels 65.000 euros que assegura haver rebut pel contracte indefinit que té al PDeCAT amb categoria d'assessor.





Respecte als seus comptes corrents, destaquen els 1.833,16 que diu tenir Rull en una de la qual és l'únic titular i els 1.993,02 euros que té estalviats en una altra que amb titularitat compartida. De la seva banda, Sànchez especifica que el 2017 comptava amb 5.460,40 euros, Turull declara 12.000 euros en comptes que té al 50%, i Junqueras 11.273 euros en dos comptes.





A més, els quatre declaren plans de pensions. En concret, Junqueras consigna quatre fons valorats en 210.134 euros, Sànchez un 176.333 euros, el de Rull compta amb 58.041 euros i el de





SÀNCHEZ, L'ÚNIC SENSE COTXE





Dels quatre, Sànchez és l'únic que no té cotxe -la resta declara un, llevat Turull que té dos-i que està hipotecat. A l'expresident de l'ANC li queden per pagar 254.127 euros del crèdit de 280.000 euros que té des de 2015 al 50% amb una altra persona per pagar el seu habitatge de Barcelona. Sànchez també és propietari al 50% d'una a Girona.





Per la seva banda, Rull declara dos immobles i un garatge a Terrassa i un local en la també localitat barcelonina de Sabadell; Junqueras el 25% de sengles habitatges a la capital catalanes, una procedent d'una herència i una altra d'una donació, i Turull un habitatge a Parets del Vallès (Barcelona), al 50%.