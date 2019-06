Sánchez no rebrà Torra per parlar del poder judicial

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, "no rebrà" el president de la Generalitat, Quim Torra, "per seure a parlar del poder judicial", com pretén el dirigent català, que ha remès a Sánchez una carta demanant-li una trobada.









En declaracions als mitjans de comunicació després de visitar un centre d'igualtat de l'ajuntament de Móstoles, Calvo ha titllat la petició de Torra d'"una mica inaudit, inconcebible".





"A ningú se li ocorre que el president del Govern d'una democràcia se sent a parlar de sentències dels jutges, de situació de ciutadans que puguin estar immersos en algun procés", ha assenyalat.





Torra va remetre a Sánchez aquest dimecres una carta, en la qual li sol·licita de tenir "una reunió amb caràcter d'urgència". En la missiva, al·lega que, un cop finalitzat el cicle electoral -els comicis generals, europeus i municipals-, cal abordar els assumptes que afecten els dos governs i que són "més candents que mai".





"Convé que abordem les qüestions més urgents i transcendents d'acord amb els mandats electorals que hem rebut cada un", conclou Torra, que assegura tenir disponibilitat absoluta sobre la data i el lloc de la trobada.





El president català exposa que el seu gabinet es posarà en contacte amb el de Sánchez per facilitar que "aquesta reunió d'interès comú es pugui fer tan aviat com sigui possible".