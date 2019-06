Neix el Roster Movistar per impulsar el talent musical

Movistar llança un nou projecte de mecenatge cultural batejat com Roster Movistar. Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu d’elevar el talent musical i potenciar el desenvolupament de bandes i artistes nacionals, tant emergents com consolidats, vinculats a diversos gèneres musicals, destacant l’indie, el pop, l’electrònica o la música urbana.









El Roster Movistar arrenca amb un planter d’artistes heterogeni carregat de talent: Soledad Vélez, Urfabrique, Le Nais, Tercer Sol y Yana Zafiro faran els primers passos d’aquesta iniciativa, a la que s’uniran més grups al llarg de l’any. Una vegada incorporats al roster, del que formaran part durant un període d’un any, els grups rebran suport econòmic per a la creació de nou contingut artístic -un videoclip o un EP, per exemple- i també rebran suport en comunicació i promoció.





Els integrants del Roster realitzaran durant aquests dotze mesos almenys tres actuacions programades per Movistar, totes elles amb entrada gratuïta prèvia retirada d’invitacions a les botigues Movistar. La gira del Roster començarà a finals de juny i la seva programació s’anirà anunciant a la futura pàgina web i les seves xarxes socials (@rostermovistar).





Segons Fernando Rascón, director del Roster Movistar, “la iniciativa obre la porta a aquelles bandes del Mediterrani que estan desitjosos de dur a terme el seu projecte musical; nosaltres volem donar-les aquesta primera oportunitat: molt aviat obrirem una convocatòria perquè altres grups interessats puguin sumar-se al Roster”.





Integrants del Roster Movistar





Soledad Vélez és una cantant, música i compositora xilena installada a València que ha desenvolupat la seva carrera musica a Espanya, actuant en festivals com el FIB, Primavera Sound o BBK, entre els més de 600 concerts que ha realitzat entre Espanya, Portugal, Regne Unit, Xile, Equador o Mèxic. La premsa la compara amb PJ Harvey, Beach House o Florence and The Machine. Soledad Vélez posseeix el carisma, la màgia, l’elegància, la personalitat i la seducció de les grans artistes. Acaba de publicar ‘Noves èpoques’, el seu quart àlbum, qualificat als mitjans com un dels millors discos del 2018. La seva discografia la componen dos Ep’s i 4 àlbums: l’EP autoeditat ‘Four seasons to sing’ el 2010, l’EP ‘Black Light in the Forest’ el 2011, el 2012 el seu primer àlbum ‘Wild Fishing’ amb la companyia valenciana Absolute Beginners i el seu segon llarg el 2013 titulat ‘Run with wolves’. L’any 2016 fitxa per Subterfuge Records i publica el seu tercer àlbum ‘Dance and Hunt’ al que incorpora electrònica i sintetitzadors.





Urfabrique són Javi i Pau junt amb els seus sintetitzadors, les seves caixes de ritmes, la seva flauta i la seva guitarra. Urfabrique és un còctel de funk, house, disco i electrònica amb esperit indie-pop, una elegant proposta ballable que s’alinea amb artistes com Chromeo, Daft Punk o Breakbot. El primer àlbum d’aquest duet barceloní ha estat premiat per iCat FM com el sisè Millor Àlbum català de 2018. El seu últim single ‘Prejudice’ amb IMB, ha estat elegit com a base per JP Sunshine & Guim i Harvey Touch per als seus pròxims remixos. I el seu segell francès Kitsuné, que treballat amb artistes com Phoenix, Two Door Cinema Club o Parcels, ha sigut el responsable de su single ‘Walls We Build’. Urfabrique ha recorregut escenaris del Cruïlla Festival, de la Monumental de Barcelona, de la Sala Apolo o el Festival 2000 a Paris.





Le Nais és una jove artista de Lleida fincada a Barcelona que escriu i compon, i ‘Dancing’ és el seu single debut. Després de molts anys en un conservatori musical, es va allunyar de la música durant molt temps, per una espècie de descontentament tot i sentir-la fonamental en la seva vida. Fins que, des del terra del menjador de casa seva, comença a compondre cada tarda amb una guitarra, connectant amb la seva part més primitiva i sentint aquella necessitat d’expressar-se a través de la música. Després de diversos successos a la seva vida personal, comença a escriure lletres en forma de poesies que li serveixen per a entendre i per a expressar tot allò que costa digerir, i a la vegada, veure néixer les seves primeres cançons.





Tercer Sol és un quartet valencià que va debutar l’any 2014; un sol negre presidia la portada d’un disc de pop fosc i psicodèlic, plegat d’ecos, loops i reminiscències a l’univers sonor de bandes seminals del space rock com Spacemen 3. El 2019, la banda, la banda valenciana integrada per Raúl Pérez (bateria també a Wind Atlas), Almirante (guitarra i veu), Adrián Polo (baix i sintetitzador) i Miguel Molina (teclats) ha presentat un repertori renovat plasmat a l’EP ‘Lejos’, un viatge a través de diferents paisatges sonors entre el noise pop i el post funk: línies de sintetitzador opressives, guitarres inharmòniques, una base rítmica freda i repetitiva, i una veu distant que trobada la seva millor versió en un directe potent i ple de nervi.





Yana Zafiro és una jove ucraïnesa de 21 anys que resideix a Múrcia. La seva desbordant creativitat el porta a crear hits amb enorme facilitat, com l’EP ‘Mi perro se va a morir’ com una carta de presentació on cohabiten pop, bases electròniques, enginy i carisma. Yana no entén de fronteres ni d’etiquetes. A les seves cançons mescla castellà i anglès, es passeja per l’electrònica o el pop de dormitori, i a més a més, està connectada amb l’escena de fanzines o art de la seva ciutat. A “Mi perro se va a morir” reuneix desimboltura i lletres plenes d’enginy, ironia i alineació postadolescent.