El president rus, Vladímir Putin, ha assegurat aquest dijous que Rússia no té cap interès en que els països europeus es desintegrin i en el cas concret de Catalunya ha considerat que ha de ser Espanya qui decideixi.





"Espanya ha de decidir ella mateixa sobre els territoris on hi ha problemes", s'ha limitat a assenyalar el mandatari rus en una trobada amb agències de notícies, segons informa la russa Sputnik.





D'altra banda, ha tornat a referir-se al topada de fa dues setmanes a costa d'unes "declaracions no amistoses" segons el parer de Moscou formulades pel ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, que van portar a convocar l'ambaixador espanyol a Rússia al Ministeri d'Exteriors.





"El nostre vell enemic, Rússia, torna a dir aquí estic jo, i torna a ser una amenaça, i la Xina apareix com un rival", va assenyalar el ministre d'Exteriors en l'entrevista concedida al diari 'El Periódico' en parlar del nou paper que està cridada a exercir Europa i dels desafiaments a què s'enfronta.





"És un nou disbarat, la presumpta amenaça de Rússia per a Espanya, que està en una altra part del continent europeu", ha comentat el president rus, que ha aconsellat a Borrell que millor "pensi en com construir les relacions per al bé dels nostres països i pobles".





En aquest sentit, Putin ha assegurat que els russos adoren Espanya i li desitgen prosperitat i tot el millor. "Tinc bones relacions amb el rei emèrit Joan Carles I i l'ara rei", ha acotat el mandatari rus.