El centreesquerra ha aconseguit la victòria en les eleccions parlamentàries celebrades aquest dimecres a Dinamarca, segons les dades oficials després del recompte total dels vots, que li donen el 49,1 per cent dels suports, pel 43,5 per cent recaptat pel bloc de centredreta del primer ministre, Lars Lokke Rasmussen.













Segons aquests resultats, recollits pel diari local 'Jyllands-Posten', el bloc de centreesquerra tindria un total de 91 escons, pels 75 del bloc que encapçala Rasmussen.





La líder socialdemòcrata, Mette Frederiksen, que partia amb opcions de convertir-se en la segona dona a aconseguir la prefectura del Govern a Dinamarca, després dels quatre anys que va estar al poder la seva companya de partit Helle Thorning-Schmidt, ha assegurat que es tracta d'"una històrica i gran victòria".





"Benvolguts votants, heu votat perquè Dinamarca tingui una nova majoria i un nou curs polític i Dinamarca ha de tenir un nou Govern", ha asseverat durant un discurs a Christiansborg després de conèixer els resultats.





La seva formació, el Partit Socialdemòcrata, ha guanyat amb el 25,9 per cent dels suports, la qual cosa li atorga 48 escons. En segon lloc es troben els liberals, que han obtingut el 23,4 per cent dels vots i 43 escons.





Amb Frederiksen al comandament, el partit ha adoptat posicions més crítiques amb la immigració, properes fins i tot a plantejaments del governant Partit Liberal i del Partit Popular Danès, la qual cosa ha generat certs recels en els aliats tradicionals com el Partit Social Liberal, que demana ara un nou canvi de rumb.





Poc després, Rasmussen ha admès la seva derrota i ha mantingut una conversa telefònica amb Frederiksen. "Benvolguts amics, nosaltres, el Partit Liberal, hem obtingut grans resultats electorals, però el poder canviarà de mans", ha expressat.





Per la seva banda, el partit antiimmigració, el Partit del Poble Danès, ha patit una dura patacada electoral, la qual cosa ha portat al seu líder, Kristian Thulesen Dahl, a acceptar que "es tindrà en compte el missatge dels votants".





"No abandonaré el vaixell en un clima tempestuós. Assumiré les responsabilitats per fer tornar el partit", ha sostingut, segons ha informat l'agència alemanya de notícies DPA. Els resultats li donen la meitat dels suports que va obtenir en les eleccions del 2015.





Uns 4,2 milions de persones estaven cridades a votar per elegir els seus 179 representants parlamentaris. S'estima que la participació ha estat del 84,5 per cent en comparació amb el 86 per cent registrat el 2015.