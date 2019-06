L'Institut del Teatre barreja l'1-O amb la sentència de la Manada en una exposició a Praga

Catalunya ha portat a la Quadriennal d'Escenografia de Praga una instal·lació d'autoria compartida que recrea l'1-O i les manifestacions amb motiu de la sentència de 'la Manada', entre d'altres qüestions, en el marc d'una proposta liderada per l'Institut del Teatre (IT) de Barcelona en col·laboració de l'Institut Ramon Llull (IRL).









La instal·lació 'Prospective Actions (Catalunya 2004-2018) s'ha presentat en la categoria d'exposició Països i Regions, que forma part de l'àmbit competitiu del certamen que ha obert les portes aquest dijous, han explicat els organitzadors.





L'obra, creada per les escenógrafas Laura Clos 'Closca' i Xesca Salvà i els dramaturgs Marc Villanueva i Pau Masaló, està concebuda com una instal·lació interactiva que aborda "conflictes col·lectius" i convida el públic a jugar i prendre consciència sobre enfrontaments entre estructures de poder i la societat.





Els conflictes abordats són l'ocupació de la Catedral de Barcelona per part d'immigrants 'sense papers' el 2004, les accions per aturar l'activitat parlamentària el 2011, el desallotjament de Can Vies el 2014 i el banc expropiat de 2016, a més del 1- O i les marxes contra la decisió de 'la Manada'.





La instal·lació pren la forma d'una taula rodona on hi ha sis cadires en què es poden establir les persones que vulguin participar de l'experiència, i un cop asseguda la persona, s'ha de posar els auriculars on escoltarà un àudio que fa referència a un dels sis conflictes que aborda la peça.





Mentre escolta els citats àudios, la persona té la possibilitat de jugar amb una sèrie d'elements que té a sobre de la taula, com un helicòpter policial, edificis i peces de fusta, metall i diapositives, entre d'altres.





La proposta es va desenvolupar a partir del diàleg amb sis escenògrafs catalans com Cube.bz, Anna Alcubierre, Eugenio Swarzwer, Sílvia Delagneau, Max Glaenzel i Paco Azorín, als que es va preguntar per sis conflictes urbans que mostren "tensió" entre el control policial i noves formes de crear espai públic.