Sánchez aborda amb Tusk el repartiment de càrrecs a la UE

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el president del Consell Europeu, Donald Tusk, han abordat aquest dijous el repartiment dels alts càrrecs de la Unió Europea i el contingut del proper Consell Europeu que, entre altres qüestions, tractarà de les prioritats de l'acció de la Unió per als propers cinc anys.









El cap de l'Executiu espanyol ha mantingut una reunió de treball amb Tusk al Palau de la Moncloa després de mantenir una trobada amb el rei Felip VI en el marc de la ronda de contactes amb el monarca de cara a la investidura.





La trobada, que s'emmarca en la ronda de contactes que Tusk ha iniciat amb els principals líders europeus, ha servit per abordar el nou repartiment dels alts càrrecs de la Unió Europea i es produeix un dia abans que a Brussel·les se celebri un sopar informal amb els negociadors de les tres principals famílies polítiques, en la qual estarà Sánchez.





El president espanyol, al costat del primer ministre portuguès, Antonio Costa, representen als socialdemòcrates en les negociacions prèvies, mentre que els primers ministres de Bèlgica, Charles Michel, i d'Holanda, Mark Rutte, han estat els elegits pel grup de Liberals europeus (ALDE). El Partit Popular Europeu (PPE), per la seva banda, ha elegit els primers ministres de Letònia, Arturs Karins, i Croàcia, Andrej Plenkovic.





L'objectiu de la negociació és decidir qui succeirà Jean-Claude Juncker la propera tardor al capdavant de la Comissió Europea, una tasca a la qual aspiren els cap de llista dels principals partits europeus a les últimes europees -Manfred Weber (PPE), Frans Timmermans (S & d) i Margrethe Vestager (ALDE) -, però per a la qual els líders rebutgen acceptar de manera automàtica un d'aquests candidats, tot i que així ho exigeixi el Parlament Europeu.





Els Vint-i-vuit també han d'acordar els relleus de Tusk al Consell, de Federica Mogherini a l'Alta Representació de Política Exterior de la UE, del president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, i del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.





Diversos líders europeus ja han apuntat el compromís que almenys la meitat d'aquests llocs siguin ocupats per dones per complir amb la igualtat de gènere, però el disseny del nou comandament de la UE haurà també respectar altres equilibris, com el geogràfic, de mida de països i el de famílies polítiques.