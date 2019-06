Brussel·les expedienta tots els Estats membres per deficiències en la 'finestreta única'

La Comissió Europea ha anunciat l'obertura d'expedients d'infracció contra tots els Estats membres per incomplir les normes europees per a la 'finestreta única' per a emprenedors, amb l'objectiu que corregeixin els errors dels seus sistemes i assegurin una atenció fàcilment accessible a empreses i professionals.









Aquesta eina està dirigida a empresaris i emprenedors que necessitin autoritzacions, inscripcions en registres, llicències o altres tràmits burocràtics per posar en marxa el seu negoci en un Estat membre, ja que reuneix tota la informació necessària i permet la tramitació en línia.





No obstant això, l'Executiu comunitari ha detectat diferents deficiències, per exemple en l'accés transfronterer als tràmits, en un sistema que considera fonamental per a la lliure circulació de serveis en el mercat únic, pel que ha enviat cartes d'emplaçament a totes les autoritats nacionals, incloses les d'Espanya.





Aquesta carta és el primer pas formal d'un procediment d'infracció i dóna a l'Estat membre un termini de dos mesos per respondre als dubtes de Brussel·les.





Si la Comissió Europea no donés per bona la resposta, el següent pas seria un dictamen motivat perquè les autoritats corregissin els problemes identificats i, en una tercera fase si persisteixen les deficiències, el cas podria arribar fins al Tribunal de Justícia de la UE.