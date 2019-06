Els exaccionistas majoritaris de BPA exigeixen a Andorra anul·lar la compravenda de bons convertibles

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d'Andorra (BPA) fins a la seva intervenció -els germans Higini i Ramon Cierco i el seu ex CEO Joan Pau Miquel han exigit a les autoritats andorranes anul·lar la compravenda dels bons amb que "de manera artificiosa" el fons americà JC Flowers va compensar els actius rebuts de l'Estat andorrà després nacionalitzar-BPA per donar lloc a l'actual VallBanc.









Ho han dit aquest dijous en un comunicat, al·legant que la venda dels bons convertibles (CoCos) no va seguir els mecanismes de concurrència i publicitat "que estableix la llei aprovada expressament per gestionar l'anomenada crisi de BPA. El procediment és anòmal i il·legal" .





Argumenten que aquesta llei recull que el procés de venda del negoci de tot banc en fase de resolució implica un procediment de concurrència amb publicitat, neutralitat i que "no afavoreixi ni discrimini cap dels potencials adquirents al mateix temps que s'adoptin les mesures per evitar situacions de conflicte d'interessos i es maximitzi el preu de venda de l'actiu que es posi al mercat".





La família Cierco i Miquel sosté que no ha estat així i que l'Agència estatal andorrana de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), a qui se li acaba de formular oficial i legalment la petició, "ha de deixar sense efecte la venda dels bons convertibles".





VallBanc va emetre aquests bons per valor de 70 milions d'euros, i el seu màxim i únic accionista, JC Flowers, ha acabat adquirint "per només 12,8 milions sense que s'hagi posat en marxa cap concurs com fixa la normativa".





Els bons es van emetre per compensar BPA -gestionada per l'Estat andorrà a través de la Areb- dels actius i béns que l'entitat intervinguda traspassava al nou banc, l'abril del 2016.





Aquests actius van ser valorats inicialment, en ser traspassats, en 70 milions d'euros, xifra que "els propis auditors de VallBanc van elevar fins 96 milions, generant ja un benefici extraordinari injustificat per a la nova entitat", critiquen els exaccionistas majoritaris.





Una mica més de dos anys després, amb autorització de l'AREB, JC Flowers va comprar aquests bons a BPA per 12,8 milions, de manera que adquiria uns actius "dels que se serveix per, com a mínim, 57.200.000 menys del que que valien, causant així un clar perjudici "a l'Estat i als clients -com els Cierco- que encara ho són de BPA, afirmen.





I destaquen que el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (Bopa) "no ha publicat mai" que hi hagués un procés obert de compravenda dels bons convertibles en accions.