La Sagrada Família aconsegueix la llicència d'obres després de més de 130 anys sense tenir-la

L'Ajuntament de Barcelona ha concedit la llicència d'obres de la Sagrada Família, de manera que el monument regularitzarà la situació de la seva construcció, que durant més de 130 anys ha estat sense els permisos pertinents.









Així ho ha afirmat el consistori en una convocatòria de premsa on ha anunciat que la tinent d'alcalde d'Urbanisme en funcions, Janet Sanz, explicarà aquest divendres els detalls de la llicència a les 13.00 hores a l'Ajuntament de Barcelona.





El passat octubre, el Govern d'Ada Colau i la junta de la Sagrada Família van arribar a un acord pel qual l'emblemàtic monument es va comprometre a pagar 36 milions d'euros en deu anys per compensar les despeses municipals generats per la seva activitat, i l'Ajuntament es comprometre a promoure els plans per regularitzar les obres.