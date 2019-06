Cs veta Baltar i el PP intentaria el 'canvi de cromos' enviant l'alcalde d'Ourense al Senat

Si Democràcia Ourense i Ciutadans compleixen la seva paraula, el baltarisme té els dies comptats a Ourense. Avui els taronges han confirmat que veten a Baltar, però no al PP, a la Diputació. La mateixa postura que mantenen els localistes. Així les coses, un 'canvi de cromos' amb el PSOE -com el proposat ahir sorprenentment per Feijóo- sembla l'única sortida possible per als conservadors.









