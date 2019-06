David Gallego ha estat presentat aquest divendres al RCDE Stadium com a nou entrenador del primer equip per a les pròximes dues temporades. El tècnic, que ha estat al càrrec del filial perico aquesta temporada passada, es considera "preparat" per assumir aquest repte.





MÉS INFORMACIÓ David Gallego substitueix a Rubi com a nou entrenador de l'Espanyol





Segueix aquesta notícia a Pressdigital