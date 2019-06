Confinada una escola per males olors d'una empresa a Abrera (Barcelona)

L'escola Plató d'Abrera (Barcelona) ha hagut de confinar durant una hora, i dos alumnes i dos adults han resultat afectats per la mala olor i possible toxicitat derivada possiblement de l'ús de acrilat d'etil per part d'una empresa de neteja de cisternes de productes químics del municipi.









Protecció Civil de la Generalitat ha informat que han activat l'alerta del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) entre les 12 i les 13 hores, i s'han desplaçat tècnics per atendre la gestió de l'incident.





Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), tres ambulàncies han evacuat els afectats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona) per molèsties als ulls.





Els Bombers de la Generalitat han desplaçat tres dotacions i han revisat les instal·lacions de l'empresa, confirmant que no hi ha hagut cap fuita de producte tòxic.





L'Ajuntament d'Abrera ha activat el Pla municipal de Protecció Civil i està coordinant l'atenció logística als afectats, i s'ha informat que els familiars o tutors no han d'anar a buscar els nens perquè estan segurs al centre escolar.