El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Óscar Arce, manté que la pujada del 22,3% del Salari Mínim, fins a 900 euros, "acabarà tenint un impacte negatiu en l'ocupació", tot i que matisa que hi ha un "elevat grau d'incertesa" sobre aquesta qüestió i que encara és aviat per fer un càlcul "rigorós" sobre l'impacte precís, que no es tindrà fins a l'estiu de 2020, i que, en qualsevol cas,"no hi ha cap metodologia infal·lible".









Així ho ha assenyalat Arce durant la presentació de l'informe trimestral de l'economia espanyola, després que la secretària d'Estat d'Ocupació, Yolanda Valdeolivas, instés dimarts al Banc d'Espanya a "reconèixer el seu error" i a deixar de banda "els mals auguris" sobre l'ocupació per la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) perquè "no es corresponen amb la realitat".





"No hem variat substancialment la nostra visió de l'anàlisi que vam fer al febrer, pesem que segueix sent vàlid, el actualitzarem amb la mostra continua de vides laborals, però seguim pensant que la pujada de l'SMI acabarà tenint un impacte negatiu en l'ocupació", ha dit Arce, que creu que sobre el signe negatiu de l'efecte de la mesura "hi ha pocs dubtes" i preveu un "efecte moderador" de l'ocupació derivat del major cost laboral que suposa l'increment.





Arce ha defensat que l'anàlisi realitzada per l'organisme el passat mes de febrer, que estimava un impacte de la mesura del 0,8% en la creació d'ocupació, ha passat "rigorosos filtres de qualitat científica", si bé ha aclarit que es va dur a terme d'acord amb l'estadística de mostra contínua de vides laborals de l'any 2017 en ser l'última disponible, de manera que va fer una translació de l'impacte que va tenir la pujada del 8% del SMI aquest any, que va ser un "modest" 1%, a l'exercici 2019.





Aquesta translació va donar com a resultat que l'impacte de la pujada del SMI del 22,3% aquest any podria suposar la destrucció de 125.000 llocs de treball, l'equivalent al 0,8% dels 16 milions d'ocupats a temps complet que hi ha al mercat laboral.





En aquest sentit, Arce ha insistit que l'estimació de l'impacte de la pujada del SMI aquest any es realitza sobre la mostra de treballadors de 2017 en no estar disponible ni la de l'exercici de 2018 ni la d'aquest any, que no es coneixerà fins l'estiu de 2020, per la qual cosa la població de treballadors "ha pogut canviar en aquests dos anys i pot donar lloc al fet que aquesta extrapolació sigui menys precisa".





"NO TENIM UNA BOLA DE CRISTALL"





"Aquest tipus de càlculs estan envoltats per un elevat grau d'incertesa", ha reconegut Arce, qui per això creu que la interpretació d'aquests resultats "ha de fer-se amb molta cautela". De fet, ha subratllat que "les metodologies quantitatives per molt sofisticades que siguin, cap és infal·lible", i es tracta d'una qüestió "enormement complexa", en ser a més una pujada sobre la qual "no existeixen precedents històrics" per la seva magnitud". "No tenim una bola de vidre per mesurar el futur", ha afegit.





Per això, des del Banc d'Espanya sostenen que "encara és massa aviat" per tenir una anàlisi "prou informat i rigorós" i conèixer amb precisió l'impacte de la pujada del SMI de l'ocupació.





El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya ha apuntat que l'organisme seguirà analitzant "amb molta cura" tota la informació que disposi sobre l'evolució de l'ocupació i ha tornat a reiterar el compromís manifestat ja pel governador del Banc d'Espanya de publicar un informe una vegada que es publiqui la mostra contínua de vides laborals de l'any 2019, cosa que tindrà lloc a l'estiu de 2020.





Això sí, ha apuntat que es continuarà utilitzant la metodologia utilitzada per al primer estudi, que ha estat discutida i analitzada per altres experts de l'àmbit acadèmic, de ministeris i altres bancs centrals.





"Tornarem a utilitzar aquesta metodologia amb les dades de 2019 i publicarem el resultat d'aquest exercici, que pot ser que confirmi l'impacte del 0,8% que vam fer amb les dades de 2017 o un 2% o un 0%, i no sé què sortirà", ha dit.





DADES "DISSONANTS ENTRE SI"





Segons ha precisat, des de l'organisme supervisor estan analitzant els cinc mesos de registres d'afiliació a la Seguretat Social, la dada trimestral de l'EPA i l'estimació de l'INE sobre l'economia trimestral, una informació "útil" que no obstant això no permet conèixer amb "suficient rigor" l'impacte de la mesura.





És més, Arce ha dit que els experts de l'organisme estan tractant d'analitzar per què alguns senyals procedents d'aquestes estadístiques són fins i tot "aparentment dissonants entre si", ja que, per exemple, d'acord a l'EPA del primer trimestre, s'hauria produït una certa acceleració de l'ocupació respecte al quart trimestre, mentre que en l'afiliació a la Seguretat Social s'hauria produït una certa desacceleració.





A més, els experts estan analitzant per què s'ha produït una desacceleració de la remuneració per treballador, que passa de créixer un 1,1% en el quart trimestre del 2018 a fer-ho un 1%. "Després d'haver pujat el SMI, que es produeixi una certa desacceleració en la remuneració sorprèn", ha agregat.