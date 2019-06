'Soñadoras', la cançó de Taburete la selecció femenina al Mundial de França

El grup musical 'Taburete' ha revelat aquest divendres la lletra i música de la cançó 'Soñadoras' amb la qual vol donar suport a la selecció femenina de futbol al Campionat del Món de França, que es disputa des d'aquest divendres i fins al 7 de juliol.





MÉS INFORMACIÓ Tret de sortida del Mundial de Futbol Femení

Taburete ja va fer una cançó per a la selecció masculina i va afirmar que, ara, havia de fer una per a la femenina. "Ha estat una temporada històrica per al futbol femení espanyol i estem segurs que van a triomfar en aquest Mundial", va explicar el grup en un comunicat.





A més, Taburete va afirmar que "la idea d'aquest tema és donar suport a les noies de la selecció, donar visibilitat al futbol femení i al seu creixement en els darrers anys. La Roja té un gran nivell increïble i anem a gaudir molt d'elles a França".









La selecció debuta aquest divendres davant Sud-àfrica a les 18.00 hores i aquest cançó pretén donar un "xut d'energia" i impartir "positivisme".





El llançament de 'Soñadoras' coincideix amb el tram final de la seva gira per Espanya, Ayahuasca Tour, que culminarà aquest mes amb tres de les ciutats clau per a la banda: 21 de juny a Barcelona, 22 de juny a València i el tancament, el 28 de juny a Madrid.