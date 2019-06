El trasplantament capil·lar "no és un acte rutinari, ni està exempt de risc, ni té un èxit cent per cent assegurat", segons ha explicat la doctora Cristina Serrano, coordinadora del Grup Espanyol de Tricologia de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV ) durant la seva 47 Congrés Nacional, que s'està celebrant a Barcelona.





"Aquest procediment requereix, en primer lloc, d'un diagnòstic del tipus d'alopècia. Si el trasplantament és possible, cal una planificació, experiència i coneixement adequats, un seguiment i un tractament posterior. Això s'ha de fer sempre, independentment que sigui en clínica de baix o alt cost. Fins que no es comprengui això, els pacients estan en risc de patir complicacions (i decepcions) importants", adverteix l'experta.





Així, els dermatòlegs adverteixen dels riscos, com infeccions o problemes de la cirurgia, que poden derivar-se d'una tècnica realitzada "per mans inexpertes, no professionals o sota condicions que no garanteixen la seguretat del pacient".





El doctor Sergio Vañó, dermatòleg expert en aquesta àrea i membre del Grup de Tricologia, assegura que hi ha conceptes que encara no estan prou clars en la societat: "El trasplantament de cabells no és un tractament curatiu, perquè si ho fos el pacient ja no s'hauria de preocupar més del seu cabell. I això no és així. Una vegada realitzat el trasplantament, cal mantenir el pèl que està al voltant de la zona trasplantada amb l'adequat tractament mèdic".





Per explicar-ho en números, detalla que en tot el cuir cabellut hi ha uns 100.000 fol·licles. D'aquest total, 50.000 són a la zona superior del cap. No obstant això, en un trasplantament capil·lar, s'implanten al voltant de 8.000 o 9.000 fol·licles, és a dir, la resta cal cuidar amb tractaments mèdics perquè no desaparegui totalment i quedin només els 9.000 fol·licles trasplantats.





"Per aquest motiu, també és fonamental distribuir adequadament les unitats fol·liculars a la zona receptora perquè si poses moltes al davant, passats uns anys, quan la persona perdi una mica de pèl (el no trasplantat) tindrà un aspecte molt artificial. el dermatòleg ha de pensar a 30 anys vista. Per això cal fer trasplantaments conservadors. això no passa en moltes clíniques companyia de baix cost i, amb el pas del temps, el pacient se sent molt decebut", insisteix Vañó.





"Vam rebre persones que s'han fet un trasplantament amb un diagnòstic erroni. El més freqüent és que hagi estat sotmès a un trasplantament creient que la seva alopècia és androgènica (la coneguda com calvície comuna) quan en realitat es tracta d'una alopècia Fibrosant o alopècia liquen pla pilar. en aquests casos, els cabells trasplantat es perdria en un percentatge elevat, amb símptomes i signes presents com picor i inflamació local. el resultat és un fracàs, havent gastat temps, diners i sofriment per a res", argumenta Serrano.





L'especialista remarca la importància de transmetre que el trasplantament capil·lar es tracta d'un acte mèdic-quirúrgic, que s'ha de fer en un entorn segur i per professionals adequats. "És clar que es pot abaratir el cost, però sota condicions no segures. Els centres haurien d'assegurar que el trasplantament es va a dur a terme amb la presència d'un anestesista de principi a fi, amb tecnologia robòtica més avançada, realitzada per un dermatòleg, al quiròfan, amb un equip experimentat i amb un adequat seguiment posterior", insisteixen els doctors.