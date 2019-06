El FC Barcelona té un problema: per fitxar, primer ha de vendre, ja que els alts salaris de diversos futbolistes del primer equip impedeixen que els blaugrana puguin reforçar-se i quadrar, alhora, l'exercici econòmic de la temporada en què s'ha d'afegir el fitxatge de de Jong, taxat en 75 milions d'euros més 11 en variables.









Si els blaugrana volen signar l'holandès De Ligt, al francès Antoine Griezmann o a qui sigui, han de mirar primer cap a dins per fer espai als que puguin arribar, tot això abans del 30 de juny per poder quadrar els comptes d'aquest any.





El club, conscient d'això, fa temps que treballa diverses opcions que podrien anar desglossant durant les pròximes tres setmanes i ha d'ingressar el màxim possible per passar a l'acció, en un estiu on l'aficionat exigeix més que mai, ja que no haver guanyat la Champions en aquesta última temporada va tot en excés en un estiu que sembla 'mogudet' a la parròquia culer.





INGRESSOS OBLIGATORIS





El conjunt català rebrà 23 milions d'euros, més cinc en variables, de la compra de Paco Alcácer pel Borussia Dortmund.





A més, alguns dels jugadors del primer equip ja tenen peu i mig fora de la plantilla i excepte sorpresa abandonaran l'equip en les properes setmanes. Es tracta Cillessen, Rafinha, Cucurella, Denis Suárez, André Gomes i Lucas Digne (aquests dos últims cedits en l'Everton). Pel portuguès es pretén ingressar una quantitat propera als 25 milions d'euros.





Sonen amb força, però menys, les sortides de Umtiti i Malcom, que també són candidats a deixar el club i, sobretot, les més importants a nivell econòmic, ja que deixarien als de Valverde amb marge de maniobra en els despatxos a l'hora de contractar futurs efectius són els casos de Coutinho i Rakitic, alts comandaments salarials del quadre que presideix Josep Maria Bartomeu.