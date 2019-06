Jové es desmarca de la Moleskine, però es nega a fer una prova cal·ligràfica

El diputat d'ERC al Parlament i exnúmero dos d'Oriol Junqueras a la Conselleria de Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové, s'ha negat aquest divendres a fer una prova cal·ligràfica que podria descartar ser l'autor de l'agenda Moleskine amb dades clau del procés sobiranista que va ser trobada a casa seva.









Fonts jurídiques consultades han expressat que Jové s'ha negat a sotmetre a aquesta prova perquè la seva defensa preveu impugnar la diligència d'entrada i registre al seu domicili que va ser ordenada pel Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, en la investigació per la logística del 1- O, el 20 de setembre de 2017.





Segons altres fonts jurídiques, Jové, que ha declarat com investigat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), només ha respost a la seva advocada sense voler abordar la seva suposada autoria de la Moleskine ni del document Enfocats, i tampoc ha volgut sotmetre a una pericial de reconeixement de veu, ja que també preveu impugnar les trucades telefòniques.





En negar-se a respondre a la Fiscalia i a l'acusació popular de Vox, Jové ha declarat només uns 20 minuts, com investigat per presumptes delictes de malversació, revelació de secrets i desobediència greu per la seva implicació en el procés sobiranista i l'organització de l'1-O.





A més de voler impugnar el registre a casa seva, el diputat ha negat l'autoria i fins i tot l'existència de la documentació que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx a la seu de la Conselleria d'Economia a Barcelona, durant un operatiu aquest 20 de setembre.





L'operació de la Guàrdia Civil es va desenvolupar aquest dia en diverses seus de la Generalitat i va comportar la detenció de càrrecs del Govern com el propi Jové, i va acabar amb la protesta a les portes de la Conselleria d'unes 40.000 persones.





Jové havia estat inicialment investigat per Instrucció 13, tot i que el magistrat instructor va remetre una exposició motivada enviat la causa al TSJC en ser escollit diputat al Parlament per ERC, per la seva condició d'aforat.





Segons fonts jurídiques consultades, per Jové seva declaració és només l'inici de la instrucció de la causa i ara preveuen demanar les seves pròpies diligències de prova.





Jové està sent investigat al TSJC per la seva presumpta implicació en el "full de ruta" del procés sobiranista per aconseguir la independència per la via unilateral.





Se sospita la seva possible participació en el "comitè executiu" de l'entramat suposadament creat pel Govern des de 2015 i altres actors, i en l'organització de l'1-O, així com en el presumpte ús il·lícit del fitxer de dades personals de la població de Catalunya amb el qual comptava l'Idescat.





ERC, JXCAT I CUP LI DONEN SUPORT





Membres del Govern, ERC, JxCat, la CUP, Demòcrates i l'ANC han acudit aquest divendres davant les portes del TSJC per donar suport al diputat d'ERC abans de la seva declaració davant la justícia.





Del Govern ha destacat la presència del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès; la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló.





A la seva arribada i entre pancartes de 'Per la llibertat, la democràcia i els drets civils', Jové ha rebut ànims, aplaudiments i abraçades de tots, amb els quals ha compartit uns moments abans d'entrar a l'edifici del tribunal.





També hi eren el president del Parlament, Roger Torrent; el candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall; l'exconsellera i actual diputada d'JxCat al Congrés Laura Borràs; l'exconsellera i número dos de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, i també el diputat del Parlament Carles Riera i de l'ANC el vicepresident, Josep Cruanyes.





REBUIG A LA JUDICIALITZACIÓ





En declaracions als mitjans, Aragonès ha criticat que Jové hagi de declarar com han hagut de fer altres molt sobiranistes: "Estem en una situació de, cada vegada més, una repressió contra un posicionament democràtic com és la independència de Catalunya".





Aragonès ha definit a Jové com una persona honesta, compromesa amb la justícia social i amb la independència de Catalunya, i ha lamentat que "un servidor públic excel·lent" ha de comparèixer davant la justícia.