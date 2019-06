Sánchez es reuneix amb líders europeus per al repartiment d'alts càrrecs de la UE

El president del Govern, Pedro Sánchez, i els altres cinc líders europeus encarregats d'iniciar les negociacions per al repartiment dels alts càrrecs de la UE han sopat la nit d'aquest divendres a Brussel·les, en una primera trobada del qual no s'espera que transcendeixin els noms dels candidats de cada família política.









La mini cimera ha durat tres hores i mitja i Pedro Sánchez ha estat el primer a arribar. En un comunicat conjunt al final de la reunió, els participants han avançat que s i ha nomenat a dos coordinadors per debatre amb altres grups polítics dins el Consell Europeu i han avançat que els coordinadors tornaran a reunir-se novament en els pròxims dies que tindrà un format similar al dut a terme aquest divendres.





La trobada informal, que no reemplaça les discussions formals en el Consell Europeu i el Parlament Europeu i mandat atorgat al president del Consell, s'ha desenvolupat en un marc de "cordialitat" i ha permès identificar diversos punts de convergència sobre desafiaments comuns.





Fonts de l'Executiu espanyol han indicat que no ha servit únicament per parlar de llocs, sinó també de l'agenda estratègica que es pot tirar endavant.





En qualsevol cas, els coordinadors han acordat consultar a les seves respectives famílies polítiques i mantenir-se en estret contacte entre si, segons fonts diplomàtiques.





Sánchez i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, són els negociadors designats per la família socialdemòcrata europea per representar-los en aquests contactes.





Michel i el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, defensen els interessos dels liberals europeus. Mentrestant, el Partit Popular Europeu ha elegit els primers ministres de Letònia, Arturs Karins, i Croàcia, Andrej Plenkovic.





El croat ha estat l'únic dels sis mandataris a fer declaracions a la seva arribada a una cita que s'ha organitzat amb discreció, per evitar desvetllar les estratègies de cada un. Plenkovic ha avisat que no esperen que circulin noms concrets de candidats, perquè és l ' "inici d'un llarg procés" i que avui l'objectiu és parlar "de les posicions inicials de cada grup'.





L'objectiu de la negociació és decidir qui succeirà a Jean-Claude Juncker la propera tardor al capdavant de la Comissió Europea. Aspiren a això Manfred Weber (PPE), Frans Timmerans (S & D) i Margarethe Vestager (ALDE), tot i que els líders rebutgen acceptar de manera automàtica a un d'aquests candidats.





Els Vint-i-vuit també han d'acordar els relleus de Tusk al Consell, de Federica Mogherini a l'Alta Representació de Política Exterior de la UE, del president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, i del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.





Diversos líders europeus ja han apuntat el compromís que almenys la meitat d'aquests llocs siguin ocupats per dones per complir amb la igualtat de gènere, però el disseny del nou comandament de la UE haurà també respectar altres equilibris, com el geogràfic, de mida de països i el de famílies polítiques.